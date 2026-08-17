김나영이 일상을 공개했다. / 사진='김나영의 노필터티비' 유튜브 캡쳐

김나영이 일상을 공개했다. / 사진='김나영의 노필터티비' 유튜브 캡쳐

방송인 김나영이 아들 둘을 키우는 엄마로서 속내를 밝혔다.지난 16일 김나영의 유튜브 채널 '노필터티비'에는 '김나영의 혼밥 모음집'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 김나영은 여름맞이 식단을 공개하며 다양한 이야기를 나눴다.김나영은 첫째 아들 신우의 10번째 생일을 맞이한 소감을 언급했다. 김나영은 "신우를 낳고 젖을 먹이고 이유식을 하고 걸음마를 하는 걸 보고 이런 게 아득하다"고 털어놨다. 그는 "'내가 엄마를 잘할 수 있을까' 그런 의문이 항상 있었다"며 "어머니가 일찍 돌아가셔서 사랑받은 기억이 없다 보니 '그걸 내가 해줄 수 있을까' 생각했다"고 고백했다.김나영은 "신우 태어났을 때 했던 말이 '얘 뭐 좀 먹어야 하지 않아요?'였다"고 말했다. 그는 아이를 보자마자 사랑에 빠졌다고. 김나영은 "아이들에게 사랑을 주면서 오히려 내가 어릴 적 받고 싶었던 사랑을 채워가는 느낌을 받는다"라며 "엄마가 되는 것은 너무 힘들지만 진짜 좋은 것 같다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr