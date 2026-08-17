'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'가 첫 방송 전부터 사전 콘텐츠 누적 조회수 1억뷰를 넘어섰다./사진제공=엠넷

'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'가 첫 방송 전부터 사전 콘텐츠 누적 조회수 1억뷰를 넘어섰다./사진제공=엠넷

'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'가 첫 방송 전부터 사전 콘텐츠 누적 조회수 1억뷰를 넘어섰다.18일 오후 10시 첫 방송 되는 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')는 최고의 '퍼포먼스 디렉터'를 꿈꾸는 10인의 안무가가 자신의 이름을 '디렉터 크레딧'에 올리기 위해 경쟁하는 프로그램이다. '스트릿' 시리즈 최초로 개인전 방식을 도입했으며 성별 구분 없이 경쟁하는 혼성 시즌으로 진행된다.첫 방송에서는 글로벌 무대에서 활동해온 10명의 안무가가 처음으로 한자리에 모인다. 이와 함께 첫 번째 미션인 '1:1 시그니처 미션'이 진행된다. 제한 시간 2시간 안에 상대의 대표 안무를 재창작하는 '시그니처 안무 쟁탈전'이다.대진은 시미즈와 레난, 백구영과 캐스퍼, 해쉬와 정민준, 나인과 베이비주, 바다와 인규로 구성됐다. 시미즈와 레난은 에스파의 'Whiplash'를 두고 맞붙으며, 백구영과 캐스퍼는 SM에서 함께 활동했던 인연을 뒤로하고 경쟁에 나선다. 해쉬와 정민준, 나인과 베이비주 역시 각각 맞대결을 벌인다.바다와 인규의 대결에 관심이 쏠린다. 두 사람은 각각 챌린지로 화제를 모았던 'Smoke(스모크)'와 'like JENNIE(라이크 제니)'를 두고 경쟁한다.바다는 "어렵겠지만 제대로 한 번 인규를 꺾어서 올라가야 하지 않을까"라며 승부욕을 나타냈다. 인규 역시 "자그마한 몸을 이끌고 이 업으로 여기까지 왔는데 지켜내겠다"며 맞섰다.인규는 'Smoke'의 대표적인 라이터 안무를 두고 "시작부터 지워야죠"라며 재해석을 예고했다. 이어 "전략은 미친 사람 되기?"라는 말이 나올 만큼 안무에 몰입하는 모습을 보였다. 이를 지켜본 시미즈는 "와 미친X 등장", 나인은 "신선한 충격"이라고 평가했다.첫 방송을 앞두고 사전 콘텐츠도 높은 조회수를 기록하고 있다. 공식 SNS에 공개된 티징 콘텐츠는 유튜브·틱톡·인스타그램 합산 누적 조회수 1억뷰를 돌파했다.유튜브 채널 '더 춤(The CHOOM)'에 게재된 메인 트레일러와 10인 안무가의 대진을 담은 선공개 영상 역시 각각 조회수 200만회를 넘어섰다. 본 방송이 시작되기 전 공개된 콘텐츠만으로 누적 1억뷰를 기록하면서 프로그램을 향한 관심이 이어지고 있다.첫 번째 OST도 방송 당일 공개된다. 투모로우바이투게더 연준과 김예지가 가창에 참여한 'Rockstarr'는 혼성 시즌에 맞춰 남성과 여성 두 가지 버전으로 제작됐다. 음원은 18일 오후 6시 공개된다.'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'는 18일 오후 10시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr