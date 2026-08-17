배우 정해인이 '이런 엿같은 사랑'에서 호흡을 맞춘 하영 없이 홀로 예능에 출연한다./사진제공=SBS

배우 정해인이 '이런 엿같은 사랑'에서 호흡을 맞춘 하영 없이 홀로 예능에 출연한다./사진제공=SBS

배우 정해인이 '이런 엿같은 사랑'에서 호흡을 맞춘 하영 없이 홀로 예능에 출연한다. 최근 하영이 증조부 친일파 논란에 휩싸인 가운데, 정해인이 앞서 단독으로 녹화를 마친 '살롱드립'에 이어 '틈만나면,'도 예정대로 공개된다.오는 18일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에는 MC 유재석, 유연석과 함께 정해인, 허성태가 출연해 서울 동작구를 찾는다.허성태는 오랜만에 악역을 맡은 소감을 전한다. 드라마 '오징어 게임'에서 악역으로 강한 인상을 남겼던 그는 최근 연이어 형사 캐릭터를 맡았다고 밝혔다.허성태는 "이번에 오랜만에 악역 연기를 했더니 너무 편하더라"며 만족감을 나타낸다. 이어 "촬영하다가 얼굴에 피가 촥 튀기니까 '그래 이 맛이야' 싶었다. 감독님한테도 이제야 감이 잡힌다고 실토했다"고 악역 연기에 대한 남다른 애정을 밝힌다.드라마 '신이랑 법률사무소' 촬영 당시의 일화도 소개한다. 유연석은 "성태 형이 '신이랑' 특별출연으로 나왔을 때 고생을 많이 했다"며 당시를 회상한다. 극 중 허성태가 귀신을 연기해 공중에 떠 있는 모습을 구현해야 했던 상황이었다.유연석은 "형이 와이어는 물론이고 짐볼 위에 앉아서 연기를 했다"고 설명한다. 이에 허성태는 "계속 공중에 떠 있어야 해서 짐볼 위에서 대사했다. 신선한 경험이었다"며 당시 자세를 직접 재연한다.허성태와 정해인은 게임에서도 적극적으로 나선다. 특히 허성태는 게임에 몰입한 나머지 "땀이 비 오듯 난다"며 손풍기까지 사용하는 모습을 보인다.정해인은 최근 공개된 넷플릭스 '이런 엿같은 사랑'에서 하영과 주연을 맡았다. 작품 공개와 함께 홍보 일정이 이어지던 중 하영이 증조부의 친일 이력을 둘러싼 논란에 휩싸이면서 일부 일정에도 변동이 생겼다. 당초 예정됐던 하영의 인터뷰는 논란 이후 취소됐다. 상대 배우인 정해인 역시 인터뷰를 진행하지 않기로 결정하면서 두 배우의 인터뷰 일정이 모두 무산됐다.다만 정해인의 '틈만나면,' 출연은 이번 논란과 무관하게 일찌감치 결정된 일정이다. 해당 녹화는 하영을 둘러싼 논란이 불거지기 전 진행됐으며, 당시부터 하영은 출연하지 않고 정해인만 허성태와 함께 촬영에 참여한 것으로 알려졌다.앞서 정해인은 웹예능 '살롱드립'에도 하영 없이 출연했다. 이에 하영의 논란과 별개로 정해인이 단독으로 참여한 예능 콘텐츠들이 잇달아 공개되는 모양새가 됐다.하영의 경우 논란 이후 출연 광고의 노출이 중단되고 촬영을 마친 웹예능의 공개가 보류되는 등 여파가 이어지고 있다. 반면 정해인이 앞서 촬영을 마친 '틈만나면,'은 별도의 출연진 변경이나 편집 없이 예정대로 방송될 것으로 전해졌다.'틈만나면,'은 매주 화요일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr