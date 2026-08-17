사진=유튜브 '하와수'

사진=유튜브 '하와수'

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사진=유튜브 '하와수'

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김태호 PD가 '무한도전'을 향한 '추억 팔이' 지적에 솔직한 생각을 밝혔다.15일 유튜브 채널 '하와수'에는 '특급 게스트 김태호PD 모셨습니다. 무도키즈 설레게 할 이 조합!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박명수는 최근 '하와수' 영상 다섯 편이 연속으로 100만 조회수를 기록했다며 "여섯 개를 찍으려고 김태호 PD를 불렀다"고 너스레를 떨었다. 정준하 역시 김태호 PD의 출연을 원하는 댓글이 많았다고 거들었다.박명수는 "우리가 추억 팔이를 하는 것은 아니지만"이라며 조심스럽게 말문을 열었다. 그러자 김태호 PD는 "추억을 팔면 어떠냐"고 되물었다. 예상보다 쿨한 반응에 박명수는 "괜찮은 거냐. 내가 너를 존경하니까 묻는 것"이라며 당황했다.김태호 PD는 "팔 수 있는 추억이 있다는 게 어디냐"고 소신을 밝혔다. 정준하는 "저런 마음이 좋은 것"이라며 공감했고, 박명수는 "우리 뒤에 많이 있지 않느냐. 창고에 쟁여둔 것 있지?"라며 앞으로도 꺼낼 이야기가 많다고 강조했다.세 사람은 과거에는 혹평받았지만 시간이 흐른 뒤 다시 주목받는 '무한도전' 특집들에 관해서도 이야기했다. 정준하가 "옛날에 욕을 많이 먹었던 특집들이 요즘 재조명되는 것을 보면 신기하다"고 말하자, 김태호 PD는 당시 솔직한 이야기와 리얼한 모습을 보여주려 했지만 시청자에게 거부감으로 다가간 경우가 있었다고 설명했다.김태호 PD는 "기억은 왜곡된다"며 '무한도전' 제작 당시 느꼈던 압박감도 털어놨다. 그는 "매주 재미있다, 재미없다, 시청률이 떨어졌다는 말 때문에 스트레스를 많이 받았다. 그런데 시간이 지나고 나니 재미있고 즐거웠던 것만 기억난다"고 이야기했다. 힘들었던 순간까지 떠올리기보다는 멤버들과 함께 웃었던 추억이 더 선명하게 남았다는 것.박명수도 "아픔은 잘 기억나지 않고 즐겁고 행복했던 기억만 나는 것 같다"고 공감했다. 정준하는 당시 악평을 많이 받았다고 회상했지만, 김태호 PD는 어떤 회차가 재미없을 것 같으면 주말 동안 인터넷을 보지 않았다고 밝혔다. 그는 "굳이 즐거운 시간에 찾아보고 상처받을 필요가 있느냐. 그런 것들을 '무한도전'을 하면서 배웠다"고 말했다.촬영 직전까지 분량이 부족해 밤새 회의하거나, 특집 하나를 위해 장기간 준비하고도 원하는 결과를 얻지 못했던 비화도 공개됐다. 반면 급하게 준비한 헬기 몰래카메라가 예상 밖의 재미를 만들었던 순간을 떠올리며 결과를 예측할 수 없는 예능 제작의 매력을 되짚었다.김태호 PD는 '무한도전'의 수많은 기억 가운데 새 형식에 도전했던 순간들이 가장 즐거웠다고 밝혔다. 레슬링 특집처럼 멤버들이 육체적으로 힘들어하는 모습을 지켜봐야 했던 때에는 자신의 판단이 잘못된 것은 아닌지 고민하며 카메라 뒤에서 눈물을 흘렸다고도 고백했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr