이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘랄랄ralral’

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유튜버 랄랄이 주식 하락장에 솔직한 심경을 털어놓은 뒤 탈색으로 분위기를 바꿨다.16일 ‘랄랄ralral’ 채널에는 ‘감정기복 미친 브이로그 (물벼락, 탈색, 주식)’ 영상이 공개됐다.이날 랄랄은 최근 주식 시장을 확인하며 느끼는 감정을 털어놨다.그는 “아무래도 주식 하락장 우울증에 걸린 것 같다”며 “눈 뜨자마자 주식을 확인했을 때 좌절감을 겪는 증후군이다. 정말 나아질 기미가 안 보인다”고 말했다.여기에 다이어트까지 겹쳤다고. 랄랄은 “다이어트까지 하니까 내가 왜 이렇게 살아야 되는지 모르겠다”며 “기분이 안 좋다. 전혀 이 삶이 행복하지 않다”고 했다.결국 랄랄은 기분 전환을 위해 탈색을 결심했다. 그는 “오늘 저 그래서 탈색하러 갈 거예요”라고 말한 뒤 미용실을 찾았다.탈색에는 약 6시간이 걸렸다. 이후 랄랄은 “5년 만에 탈색했다. 충동적으로 탈색하니까 조금은 기분이 나아졌다”며 한층 밝아진 모습을 보였다.앞서 랄랄은 SK하이닉스 주식을 주당 약 280만 원에 매수했다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 SNS를 통해 “하이닉스 138만 원? 280층에 사람 있어요”라고 적기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr