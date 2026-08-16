사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 이주연과 양세찬이 과거 연애사를 두고 아슬아슬한 폭로전을 벌였다.16일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 애프터스쿨 출신 배우 이주연과 정은지, 김지은이 게스트로 출연해 '무더위엔 긁캉스' 레이스를 함께했다.8년 만에 '런닝맨'을 다시 찾은 이주연에게 하하는 "예전에 출연했을 때 러브라인 같은 게 있지 않았느냐"고 물었다. 이주연은 곧바로 "없었다"고 부인했지만, 멤버들은 과거 양세찬과 묘한 분위기가 형성됐던 순간을 떠올리며 두 사람을 몰아갔다.지석진은 이주연에게 "요즘 사랑하고 있느냐"고 질문했다. 이주연은 "사랑을 못 하고 있다. 예전에는 사랑보다 일이 중요했는데 1년 전부터 사랑하고 싶다는 생각이 들었다"고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 "빨리 좋은 남자를 만나고 싶다. 주변에 없느냐"고 적극적인 모습을 보였다.멤버들은 기다렸다는 듯 양세찬을 추천했다. 그러나 이주연은 "아니, 아니"라고 단호하게 선을 그어 웃음을 자아냈다. 하하는 이주연이 아이돌 출신이라는 사실을 확인한 뒤 "됐다, 됐다"며 두 사람의 러브라인을 허락했다. 양세찬에게 아이돌을 만났다는 소문이 있다는 점을 겨냥한 것.이주연은 양세찬을 향해 "아이돌 킬러냐"고 물었다. 지석진은 "킬러까지는 아니고 아이돌을 만났다는 소문이 있다. 누구라고는 말하지 못한다"고 설명했다. 이에 이주연은 "나도 들었다. 누구인지 알 것 같다"고 의미심장하게 말하며 양세찬의 과거 연애사를 파고들었다.궁지에 몰린 양세찬도 물러서지 않았다. 그는 "나도 네가 만난 사람을 안다. 얘기할까?"라고 반격한 뒤 "누가 더 파장이 큰지 해보자. 나도 이제 가만히 있지 않겠다"고 경고했다. 예상하지 못한 맞대응에 이주연은 잠시 당황한 모습을 보였고, 결국 "서로 조용히 하자"며 서둘러 상황을 정리했다.두 사람이 비밀을 지키기로 극적으로 합의하면서 폭로전은 실제 인물이 언급되기 직전 마무리됐다. 멤버들은 한 치도 물러서지 않던 양세찬과 갑자기 입을 닫은 이주연의 모습에 폭소했다.앞서 이주연은 빅뱅 지드래곤과 여러 차례 열애설에 휩싸인 바 있다. 다만 두 사람은 교제 사실을 공식적으로 인정하지 않았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr