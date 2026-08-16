이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

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‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 수입차 판매왕이자 200억 자산가로 알려진 윤미애가 자산 관리 비결을 밝혔다.16일 방송된 KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 수입차 판매왕 윤미애의 자택이 공개됐다.윤미애가 거주하는 곳은 서울 압구정동의 50억 원대 아파트로, 김희애와 강호동, 유재석 등 유명 인사들이 살았던 곳으로도 알려졌다.하지만 실제 집 안으로 들어서자 예상과 다른 풍경이 펼쳐졌다.거실에는 오래 사용한 소파가 놓여 있었고, 일부 가구와 생활용품도 가격대가 높지 않은 제품들이었다.특히 침실에는 침대 프레임 없이 매트리스만 덜렁 놓여 있어 눈길을 끌었고, 주방에는 15년 된 김치냉장고가 자리했다. 수건 또한 기념품으로 받은 것이었다.이를 본 박명수와 예원도 예상보다 검소한 집 분위기에 놀랐다. 윤미애는 생활 공간에 많은 돈을 들이지 않는 이유를 직접 설명했다.그는 “돈 쓰는 곳은 정해져 있다. 제가 사서 오를 법한 것들을 비싼 걸 산다”고 밝힌 것.실제로 집 안에는 다른 물건들과 대비되는 고가품도 있었다. 벽에 걸린 박서보 작가의 ‘묘법’은 2000만 원대에 구매했지만 현재 가치가 4000만~5000만 원가량으로 올랐다고 했다.손목에 찬 시계 역시 1억 원대였다. 윤미애는 “오르겠다 싶은 걸 큰 금액 주고 산다”며 “여차하면 현금화할 수 있는 것”을 선택한다고 자신의 투자 기준을 공개했다.그러면서 윤미애는 “부동산 공부도 많이 했다”라며 “할부도 무이자 카드도 안 쓴다. 부동산에만 돈을 쓴다”라고 예기했다.또한 그는 “신입 시절 월급이 120만원이었다. 조금씩 저축하는 습관을 들여서 몸에 베여있게 했다”라며 자신만의 자산을 모으는 비결을 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr