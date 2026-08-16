이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

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배우 강부자가 후배 이미숙의 문자를 받고 서운했던 일화를 털어놨다.지난 15일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에서 강부자는 이미숙의 신인 시절을 떠올렸다.그는 당시 이미숙이 엑스트라 역할을 주로 맡는 모습을 보고 드라마 주인공으로 직접 추천했다고 밝혔다.강부자는 “너무 예쁜 애 (이미숙)가 있는데 엑스트라만 하고 있는 거다”라며 “마침 드라마 주인공을 찾고 있는데 이미숙을 추천했다”고 밝혔다.이어 “우리 집에서 대본을 들고 연습도 시켰다”고 말했다. 이후 이미숙은 해당 작품을 성공적으로 마쳤고, 방송을 포함해 여러 자리에서 강부자에게 고마움을 전해왔다고 했다.하지만 새해에 받은 문자 한 통은 강부자를 당황하게 했다. 그는 “'선생님 새해도 건강하시고 안녕히 계세용'이라고 왔다”며 “나는 그런 건 용납 못 한다”고 말했다.이어 “어른에게 인사하려면 찾아오거나 전화를 해야 하고, 전화라도 정중하게 해야 한다”며 “‘안녕히 계세용’이라고 하면 누구를 놀리는 거냐”고 목소리를 높였다.그러면서 강부자는 “이 방송을 아마 미숙이가 본다면 전화가 오겠지. 선생님 잘못했어요라든가 선생님 안되는 거에용? 라고 할 거 같다. 몰라서 그럴 수는 있는데 줄여서 말하는 것을 이해 못 하겠다”라고 일침을 가했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr