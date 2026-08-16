이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

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‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 전현무가 회식비를 한 번도 내지 않는다는 폭로가 나왔다.16일 방송된 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에는 엄지인이 김진웅, 이상철, 썬킴과 함께 전주를 찾은 모습이 그려졌다.이날 썬킴은 전현무와 함께 출연 중인 JTBC '톡파원 25시'를 언급하며 “전현무 씨가 회식비를 낸 적이 한 번도 없다”고 폭로했다.이어 “가끔 이찬원 씨가 쏜다. 막낸데”라고 덧붙였다. 이에 양준혁은 “프로그램을 몇 개나 하는데 좀 쏴라”고 거들었다.엄지인 역시 KBS 재직 시절 전현무의 모습을 떠올리며 “현무 선배가 KBS에 있을 때 진짜 짠돌이였다. 남한테 뭐 사주는 게 없고 다 아끼고 모으기만 했다”고 말했다.계속된 폭로에 전현무는 “찬원이가 돈이 많다. 나보다 부자”라고 받아쳐 웃음을 안겼다.그러면서 “전현무는 아끼고 아껴서 해외 촬영 가면 제일 좋아했던 곳이 면세점이었다”라며 “엄마 거 여자친구 거 옛날에 유행했던 갈색병 사고 그랬다”라고 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr