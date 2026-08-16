사진 = 아옳이 인스타그램

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사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

아옳이가 탁 트인 도심 전망을 배경으로 한 근황 사진을 공개하며 우아한 분위기로 시선을 사로잡았다.아옳이는 "'크으으으으으... 뷰... 미쳤다'"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 아옳이는 통창 너머로 강과 고층 빌딩이 한눈에 내려다보이는 공간에서 크림 컬러의 오프숄더 프릴 원피스를 입고 테이블에 앉아 손으로 턱을 괸 채 시선을 옆으로 돌리고 있다.아옳이는 한 손에 작은 핑거푸드를 든 채 은은한 미소를 짓고 있으며, 테이블 위에는 접시와 물잔, 젓가락이 놓여 차분한 식사 분위기를 더했다.이어 아옳이는 넓은 창이 있는 라운지의 소파에 단정히 앉아 미소를 머금은 채 카메라를 내려다보며 편안한 분위기를 연출했고, 같은 공간에서 둥근 테이블 옆 의자에 앉아 손을 가볍게 들어 올린 포즈로 창밖 도심 풍경과 함께 세련된 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 아옳이는 다시 소파에 앉아 두 손을 가지런히 모은 채 부드러운 표정으로 카메라를 바라보며 우아한 매력을 드러냈다.팬들은 "원래도 예쁜데 사랑받으니 더 예뻐졌어요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "멋져요", "넘 행복할 것 같아요", "뷰 미쳤는데요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.한편 1991년생인 아옳이는 35세이다. 아옳이는 2022년 이혼한 뒤 홀로 활동을 이어왔고 최근에는 새로운 사랑을 시작한 사실을 직접 공개하며 한층 밝아진 근황을 전했다. 아옳이 남자친구로 알려진 김형배는 나이는 알려지지 않았다. 김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업했으며 189cm의 큰 키와 훈훈한 비주얼로도 눈길을 끈다. 현재 유튜버 한의사로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr