윤미애 이사의 자택이 공개된다./사진제공=KBS

윤미애 이사의 자택이 공개된다./사진제공=KBS

200억 자산가이자 ‘최고급 자동차 판매왕’ 윤미애 이사의 자택이 공개된다.16일 오후 4시 40분 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서는 박명수의 ‘걸어서 보스 집으로’ 코너로 최고급 수입차 판매왕이자 200억 대 자산가인 윤미애 이사의 자택이 베일을 벗는다.강남에 위치한 윤미애 이사의 자택은 자고 일어나면 가격이 치솟는 것으로 유명한 50억 대 아파트다. 부푼 기대감을 안고 들어선 박명수는 예상치 못한 전경을 확인하자마자 "너무 놀랐다"라며 눈을 휘둥그레뜬다.윤미애 이사의 자택 내부는 그야말로 '극단적 미니멀리즘' 그 자체였다. 200억 자산가라는 화려한 수식어가 무색할 만큼 소박한 공간에는 15년 된 김치냉장고와 10년 넘게 사용한 매트까지 그대로 있어 놀라움을 자아낸다. 특히 프레임도 없이 매트리스만 덩그러니 놓인 안방 풍경을 목격한 전현무는 "템플 스테이인가?"라며 동공 지진을 일으킨다.소박한 살림살이 뒤에는 철저하게 계획된 윤미애 이사만의 ‘재테크 노하우’가 숨겨져 있다고. 윤미애 이사는 “제가 사면 다 오릅니다”라고 자신 있게 말하며 “나는 오직 부동산, 그림, 시계처럼 현금화가 가능한 자산에만 철저히 투자한다”라고 자산 운용 철학을 밝힌다.박명수는 사기만 하면 가격이 폭등하는 윤미애 이사의 금손 클래스에 감탄을 금치 못하면서도 "뭘 사도 오른다니 배 아파서 못 살겠다"라며 투정을 부린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr