사진 = 31기 영자 인스타그램

'나는솔로' 31기 영자가 푸른 숲길을 배경으로 한 근황 사진을 공개하며 편안한 일상을 전했다.31기 영자는 최근 자신의 인스타그램 스토리에 사진을 올렸다.공개된 사진에서 31기 영자는 나무가 길게 늘어선 산책로 한가운데에 서서 한쪽 다리를 뒤로 들어 올린 채 양손으로 브이 포즈를 취하고 있다.31기 영자는 블랙 컬러의 후드 집업과 짧은 하의를 매치한 편안한 차림에 둥근 흰색 미니 크로스백을 착용했고 슬리퍼를 신은 자연스러운 모습으로 꾸밈없는 매력을 드러냈다. 울창한 초록빛 나무와 길 양옆을 가득 채운 녹음, 멀리 보이는 산과 흐린 하늘이 어우러지며 여유로운 분위기를 더했고, 한적한 산책로 위에서 장난기 가득한 포즈를 취한 모습이 시선을 끌었다.한편 31기 영자는 1994년생으로 32세이다. 31기 영자는 성남에서 거주 중이며 분당에 있는 엔지니어링 회사에서 평가서 작성 업무를 맡고 있다고 자기소개에서 밝힌 바 있다. 31기 영자는 방송 당시 출연자 중 나이가 가장 어렸고 신체 나이 또한 검사 결과 20대로 나왔다고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr