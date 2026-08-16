홍석천이 송훈과 갈등이 불거진다./사진제공=tvN

홍석천이 송훈과 갈등이 불거진다./사진제공=tvN

홍석천이 동업자인 팀원 송훈과 갈등이 불거진다.tvN ‘스트릿 레스토랑 파이터’(이하 '스레파') 지난 8회 방송에서는 놀이동산 상권을 완벽히 파악한 최상현X김훈의 ‘어린이 식당’이 가장 먼저 준결승 진출을 확정했다. 이어 현장 변수로 페널티를 받거나 후반전에서 고전하는 팀들이 속출해 남은 한 자리를 향한 치열한 접전이 펼쳐졌다.16일 오후 7시 35분 방송되는 9회에서는 단 한 팀의 자리만 남아있는 준결승 진출권을 두고 에드워드 권-김미령, 이연복-김민성, 정호영-홍석천, 김호윤-김관훈, 이성훈-고석현 팀의 사투가 이어진다. 팀 간의 불협화음도 최고조에 달한다. “빨리 똑바로 해”라며 촉박한 마음을 내비치는 홍석천과 “왜 나를 못 믿지?”라며 서운함을 표현하는 송훈 등 날카로워지는 팀워크 속에서도,참가자들은 폐업만은 막기 위해 막판 생존에 총력을 기울인다.3라운드 팀전이 끝난 후, 현장의 모든 참가자들을 놀라게 한 예상치 못한 ‘반전의 장치’가 등장한다. 벼랑 끝에서 판도를 뒤집을 새로운 변수가 출몰함에 따라, 아무도 예측하지 못했던 뜻밖의 생존자가 탄생한다고 해 기대를 모은다.제작진은 “한 치 앞도 내다볼 수 없는 벼랑 끝 상황과 팀전 이후 펼쳐질 반전의 장치가 손에 땀을 쥐는 긴장감을 선사할 것”이라며 “인천국제공항이라는 새로운 장사판으로 향하게 될 생존자들은 누가 될지 기대해 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr