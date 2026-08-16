박은빈, 양세종이 싱가포르에서 데이트를 즐긴다./사진제공=tvN

박은빈, 양세종이 싱가포르에서 데이트를 즐긴다./사진제공=tvN

박은빈과 양세종이 싱가포르에서 팀플레이를 시작한다.16일 오후 9시 10분 방송되는 tvN 토일드라마 ‘오싹한 연애’ 10회에서는 천여리(박은빈 분)의 해외 출장에 마강욱(양세종 분)이 합류하면서 일과 사랑, 두 마리 토끼를 모두 잡는 달콤한 여정이 펼쳐진다.대표 해임 건으로 주주총회를 앞둔 천여리는 지분 싸움에서 우위를 점하기 위해 홀로 싱가포르 출장길에 올랐지만, 이미 더 좋은 조건을 제시한 곳에 지분을 넘기기로 했다는 핵심 주주 한세인(노수산나 분)의 말에 난관에 부딪혔다.이에 천여리가 어떻게 해서든 주주의 마음을 돌리기 위해 타개책을 찾아 나서고 있는 가운데, 마강욱이 홀로 분투하는 천여리의 곁에 깜짝 등장해 뜻밖의 구원투수로 활약한다. 천여리의 고민을 함께 나누며 골치 아픈 문제를 해결할 힘을 보태는가 하면 틈틈이 설레는 분위기까지 만들어내며 천여리의 심장에 행복한 과부하를 일으킬 예정이다.공개된 사진 속에는 천여리의 지친 마음과 몸을 동시에 어루만질 마강욱의 달콤한 처방이 담겼다. 한국에서 싱가포르까지 한달음에 날아온 마강욱은 자신 역시 장갑을 착용하는 기지를 발휘해 마음껏 천여리의 손을 잡는 데 성공, 귀여운 해법으로 천여리의 환한 웃음을 이끌어낸다.나란히 답답한 장갑을 벗어던진 두 사람의 파격적인 모습도 담겼다. 천여리는 손을 잡은 상대에게 귀신을 보게 만드는 기이한 운명을 지니고 있는 상황. 그러나 이러한 위험 요소에도 두 사람은 야외에서 오붓한 식사를 즐기는 것은 물론 숙소로 돌아온 뒤 달콤한 입맞춤까지 나누려 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr