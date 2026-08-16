사진 = 곽민경 인스타그램

사진 = 곽민경 인스타그램

사진 = 곽민경 인스타그램

사진 = 곽민경 인스타그램

'환승연애4' 곽민경이 한여름의 여유를 담은 일상을 공개하며 청량한 분위기로 시선을 사로잡았다.곽민경은 최근 자신의 인스타그램에 "'여름의 맛 눈 뜨자마자 선크림에 입술 슥 바르고 수영하러 가는 일상 .. 행복했다 수영하러 가쟈!'"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 곽민경은 바닷가에서 여름을 만끽하는 모습이다. 노을이 붉게 물든 해변을 배경으로 흰색 오프숄더 니트 톱과 짙은 컬러의 비키니 하의를 매치한 채 카메라를 돌아보며 부드러운 눈빛을 보내는가 하면 머리 위에 선글라스를 올린 긴 생머리가 바닷바람에 자연스럽게 흩날리며 여름 특유의 분위기를 더했다. 이어 눈을 감고 고개를 살짝 기울린 채 허리에 손을 올린 사진에서는 노을빛과 어우러진 편안한 표정이 한층 돋보였다.또 다른 사진에서 곽민경은 하늘을 배경으로 손에 든 복숭아를 카메라 가까이 들어 올려 시선을 끌었고, 스트라이프 패턴의 비키니를 착용한 모습도 함께 공개했다. 이어 파란색과 노란색이 어우러진 비치 파라솔 아래에서는 검은색 볼캡을 거꾸로 착용한 채 복숭아를 입에 가져가는 모습을 연속 컷으로 담아냈으며, 눈을 감고 복숭아를 한입 베어 무는 자연스러운 순간이 여름 휴가의 여유로운 분위기를 고스란히 전했다.팬들은 "와~~이뻐요", "이젠 핫걸 와와까지", "너무 예뻐", "꺄아아앙", "복숭아 먹는 민와와 너무 귀여워", "넘 이뻐" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.한편 곽민경과 신승용은 모두 티빙 '환승연애4' 출연진이다. '환승연애4'는 지난해 10월 1일 방송을 시작해 21부작으로 막을 내렸고 곽민경은 2001년생, 신승용은 1992년생으로 출연진 중 가장 어린 참가자와 가장 연장자인 참가자였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr