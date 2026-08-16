배우 고소영이 영화 관람 후 근황을 전하며 자연스러운 일상이 담긴 사진으로 팬들의 시선을 사로잡았다.
고소영은 최근 자신의 인스타그램에 "말마다 영화관 나들이 백룸,호프,스파이더맨,오디세이 봤어요 다음영화 추천 이제 어떤 영화봐야할까요?"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 고소영은 화이트 반소매 티셔츠 차림으로 침대에 기대앉아 셀카를 촬영하고 있다. 블랙 단발 헤어에 뿔테 안경을 걸친 채 미소를 짓고 있으며, 한쪽 팔을 베개 위로 길게 뻗은 편안한 자세와 화이트 침구, 곡선 형태의 베드 헤드가 어우러져 여유로운 분위기를 자아냈다. 이불 위에는 스마트폰이 놓여 있어 자연스러운 일상의 한 장면을 담아냈다.
다른 사진에서 고소영은 엘리베이터 거울 앞에서 스마트폰으로 셀카를 찍고 있다. 화이트 상의에 블랙 마스크를 착용하고 블랙 숄더백을 멘 모습이며, 브라운 컬러 스마트폰 케이스를 든 채 거울에 비친 자신의 모습을 담았다. 거울 표면에 비친 무늬와 엘리베이터 내부가 함께 담기며 독특한 분위기를 더했다. 이어 또 다른 사진에서 고소영은 화이트 긴소매 상의를 입고 블랙 마스크를 착용한 채 아래를 바라보며 가방과 스마트폰을 정리하고 있다. 목 부분에는 안경을 걸고 있으며, 블랙 숄더백을 멘 편안한 차림과 차분한 조명이 어우러져 꾸밈없는 일상을 자연스럽게 담아냈다.
이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니 볼때마다 넘 이뻐서 나도 나이 비슷하지만 이쁜 기운 얻고 가요", "이쀼", "알라뷰 소영" 등의 댓글을 남기며 애정을 보냈다.
한편 1972년생으로 54세인 고소영은 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
고소영은 최근 자신의 인스타그램에 "말마다 영화관 나들이 백룸,호프,스파이더맨,오디세이 봤어요 다음영화 추천 이제 어떤 영화봐야할까요?"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 고소영은 화이트 반소매 티셔츠 차림으로 침대에 기대앉아 셀카를 촬영하고 있다. 블랙 단발 헤어에 뿔테 안경을 걸친 채 미소를 짓고 있으며, 한쪽 팔을 베개 위로 길게 뻗은 편안한 자세와 화이트 침구, 곡선 형태의 베드 헤드가 어우러져 여유로운 분위기를 자아냈다. 이불 위에는 스마트폰이 놓여 있어 자연스러운 일상의 한 장면을 담아냈다.
다른 사진에서 고소영은 엘리베이터 거울 앞에서 스마트폰으로 셀카를 찍고 있다. 화이트 상의에 블랙 마스크를 착용하고 블랙 숄더백을 멘 모습이며, 브라운 컬러 스마트폰 케이스를 든 채 거울에 비친 자신의 모습을 담았다. 거울 표면에 비친 무늬와 엘리베이터 내부가 함께 담기며 독특한 분위기를 더했다. 이어 또 다른 사진에서 고소영은 화이트 긴소매 상의를 입고 블랙 마스크를 착용한 채 아래를 바라보며 가방과 스마트폰을 정리하고 있다. 목 부분에는 안경을 걸고 있으며, 블랙 숄더백을 멘 편안한 차림과 차분한 조명이 어우러져 꾸밈없는 일상을 자연스럽게 담아냈다.
이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니 볼때마다 넘 이뻐서 나도 나이 비슷하지만 이쁜 기운 얻고 가요", "이쀼", "알라뷰 소영" 등의 댓글을 남기며 애정을 보냈다.
한편 1972년생으로 54세인 고소영은 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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