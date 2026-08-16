사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

배우 고소영이 영화 관람 후 근황을 전하며 자연스러운 일상이 담긴 사진으로 팬들의 시선을 사로잡았다.고소영은 최근 자신의 인스타그램에 "말마다 영화관 나들이 백룸,호프,스파이더맨,오디세이 봤어요 다음영화 추천 이제 어떤 영화봐야할까요?"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 고소영은 화이트 반소매 티셔츠 차림으로 침대에 기대앉아 셀카를 촬영하고 있다. 블랙 단발 헤어에 뿔테 안경을 걸친 채 미소를 짓고 있으며, 한쪽 팔을 베개 위로 길게 뻗은 편안한 자세와 화이트 침구, 곡선 형태의 베드 헤드가 어우러져 여유로운 분위기를 자아냈다. 이불 위에는 스마트폰이 놓여 있어 자연스러운 일상의 한 장면을 담아냈다.다른 사진에서 고소영은 엘리베이터 거울 앞에서 스마트폰으로 셀카를 찍고 있다. 화이트 상의에 블랙 마스크를 착용하고 블랙 숄더백을 멘 모습이며, 브라운 컬러 스마트폰 케이스를 든 채 거울에 비친 자신의 모습을 담았다. 거울 표면에 비친 무늬와 엘리베이터 내부가 함께 담기며 독특한 분위기를 더했다.이어 또 다른 사진에서 고소영은 화이트 긴소매 상의를 입고 블랙 마스크를 착용한 채 아래를 바라보며 가방과 스마트폰을 정리하고 있다. 목 부분에는 안경을 걸고 있으며, 블랙 숄더백을 멘 편안한 차림과 차분한 조명이 어우러져 꾸밈없는 일상을 자연스럽게 담아냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니 볼때마다 넘 이뻐서 나도 나이 비슷하지만 이쁜 기운 얻고 가요", "이쀼", "알라뷰 소영" 등의 댓글을 남기며 애정을 보냈다.한편 1972년생으로 54세인 고소영은 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr