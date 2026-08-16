전현무가 박미희 대표 회사 복지에 감탄한다./사진제공=KBS

전현무가 박미희 대표 회사 복지에 감탄한다./사진제공=KBS

박미희 대표의 ‘금 복지’가 공개된다.16일 오후 4시 40분 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서는 김치 명인 겸 식품가공 명장 박미희 대표가 출연한다. 그는 직원 복지로 7000만 원 상당의 금두꺼비를 비롯해 행운의 금열쇠, 금거북이까지 줬다고 밝힌다.10년 이상 장기 근속한 직원에게는 최고급 승용차를 선물했다고. 박미희 대표는 “차가 문제겠어요? 집이라도 사줘야지”라며 남다른 직원 사랑을 보인다. 입사 5년 차가 넘은 직원에게는 결혼 지원금 1000만 원을 지급한다고 말한다.역대급 복지 클래스에 스튜디오는 부러움 섞인 탄성이 쏟아진다. 즉석 입사 의향을 내비치는 MC들을 향해 박미희 대표는 “내가 스카우트한다면 전현무 씨를 모셔가야지”라며 망설임 없이 전현무를 탐나는 인재로 지목한다.이에 전현무는 기다렸다는 듯 “역시 사람 볼 줄 아신다”라며 박미희 대표의 수제자인 외국인 직원 ‘바타’의 이름을 따 “나는 오늘부터 ‘무타’가 되겠다”라고 입사 의지를 보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr