사진 = 안보현 인스타그램

사진 = 안보현 인스타그램

사진 = 안보현 인스타그램

사진 = 안보현 인스타그램

배우 안보현이 유쾌한 일상 사진을 공개하며 다양한 매력을 선보였다.안보현은 최근 자신의 인스타그램에 "잔망이수"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 안보현은 차량 내부에서 블랙 티셔츠와 블랙 앤 화이트 패턴의 점퍼를 입고 카메라를 향해 손가락으로 포즈를 취하며 은은한 미소를 짓고 있다. 짧게 정리한 헤어에 밝은 컬러가 더해졌고 실버 체인 목걸이와 시계가 스타일에 포인트를 더했으며, 따뜻한 조명이 비치는 차량 내부가 편안한 분위기를 완성했다.다른 사진에서 안보현은 같은 차량 안에서 손가락으로 귀를 가리키는 포즈를 취한 채 카메라를 바라보고 있다. 손목시계와 이어커프가 함께 담겼고 뒤편 좌석에는 의상과 소품이 놓여 있어 이동 중 자연스러운 순간이 그대로 전해졌다.이어 대기실에서 찍은 사진에서는 커다란 맥주잔 모양의 모자를 쓴 채 옆모습으로 카메라를 바라보고 있다. 버건디 컬러 상의와 블랙 베스트를 매치한 차림으로 분장실 거울과 조명이 함께 담겼고 주변 스태프들의 모습까지 어우러져 장난기 넘치는 분위기를 더했다.마지막 사진에서 안보현은 아이보리 재킷과 연청 데님 팬츠를 착용한 채 회색 건물 앞 보도를 걸으며 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 한 손을 주머니에 넣은 자연스러운 포즈와 단정한 스타일이 담겼고 건물 외벽과 창문이 배경을 이루며 깔끔한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "미쳐 첫 사진부터 무슨 일인데에에", "늘 응원합니다", "머리를 염색하고 귀걸이를 착용한 보현님 멋있어", "화이팅", "정말 멋지네요", "늘 잘생겼어요" 등의 반응을 남겼다.한편 1988년생으로 38세인 안보현은 드라마 '이태원 클라쓰' '유미의 세포들' '군검사 도베르만' '재벌X형사' 등에 출연했으며 현재 '재벌X형사2'를 통해 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr