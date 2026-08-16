사진 = 미스터 킴 인스타그램

'나솔사계'에 출연했던 미스터 킴이 '나는 솔로' 28기 영철과 함께한 근황을 공개하며 진솔한 만남을 전했다.미스터 킴은 자신의 인스타그램에 "많은 이야기들을 나눴으며 위로받고 위로해줬다.나이 들수록 잘 맞는 인연만나기참 어렵고 힘든걸 새삼 또 느낀다...."라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 미스터 킴은 카페에서 28기 영철과 나란히 테이블에 앉아 셀카를 촬영하고 있다.미스터 킴은 블랙 셔츠 차림에 턱을 손등에 살짝 기댄 채 카메라를 바라보며 미소를 짓고 있고, 맞은편에 앉은 28기 영철은 블랙 카라 티셔츠를 입은 채 휴대전화를 두 손으로 쥐고 정면을 바라보고 있다. 두 사람 앞에는 원목 테이블이 놓여 있으며 카페 내부에는 원형 조명과 주문 카운터, 통유리창이 함께 담겨 편안한 분위기를 더했다.사진에는 "여러모로 마음고생 중인 우리 만수씨, 내가 오늘 많이 웃게 해드림ㅋㅋㅋㅋ", "냉면, 전병, 커피 다 사주신 오늘 한정 만수 형님!"이라는 문구도 함께 담겨 두 사람이 화기애애한 시간을 보냈음을 전했다. 만수는 28기 영철의 본명으로 보인다.한편 28기 영자와 영철은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 돌싱 특집인 28기를 통해 인연을 맺은 뒤 실제 연인으로 발전했으며 지난 1월 결혼식을 올렸으나 결국 이별을 맞이했다. 이들은 지난 3월 tvN STORY 예능 '이호선 상담소'에 출연해 결혼 생활의 고민을 털어놓기도 했다. 당시 두 사람은 결혼식 전 임신했지만 계류유산을 겪었다고 고백해 안타까움을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr