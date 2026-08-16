임원희가 이희진과 데이트에 나선다./사진제공=SBS

임원희가 이희진과 데이트에 나선다./사진제공=SBS

임원희(55)가 이희진(47)과 데이트에 나선다.오는 16일 방송되는 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 임원희와 베이비복스 이희진의 두 번째 데이트 현장이 공개된다.임원희는 면허를 딴지 얼마 안 된 운전 초보 이희진에게 운전 연수를 해준 바 있다. 당시 임원희는 이희진을 향한 적극적으로 플러팅을 했고, 단둘이 만난 두 사람은 사적으로 함께 술까지 마셨다고 밝혔다. “잘 들어갔냐”는 안부 인사를 주고받은 두 사람은 “그날 많이 취했었다”며 묘한 분위기를 형성했다.이어 중고차 매장에 간 임원희는 첫 차 구매를 앞둔 이희진에게 뇌섹남 면모를 뽐냈다. 실제로 중고차 거래 경험이 있다는 임원희는 본인의 중고차 거래 꿀팁까지 전수하며 적극적인 설명을 펼쳤다. 차 안에서 상황극까지 펼친 임원희의 과한 매너 플러팅에 이희진의 반응은 어땠을지 이목이 쏠린다.중고차 구경을 마친 임원희는 ”꼭 같이 가고 싶은 곳이 있었다“며 함께 강릉에 가자고 제안한다. 스튜디오에서도 “서울에 있다가 갑자기 강릉에 가자는 거냐”, “단둘이 처음 여행가는 거냐”며 입을 다물지 못한다. 임원희는 이곳에 여자를 데려가는 건 처음이라며 수줍게 고백한다. 강릉 홍보대사 임원희가 제안한 두 사람의 다음 행선지는 이날 오후 9시 방송되는 ‘미우새’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr