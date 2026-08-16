배우 김혜수가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

"매 순간 최선을 다하겠습니다." 김혜수가 각오를 밝혔다. / 사진제공=호두앤유엔터테인먼트

배우 김혜수가 '두 번째 시그널'(이하 '시그널2')의 편성 연기에 대해 언급했다.지난 13일 서울 종로구의 한 카페에서 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 김혜수를 만났다.'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 보여온 인기 인플루언서 부부와 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 예상치 못한 비밀로 얽히면서 벌어지는 이야기를 그린 블랙 코미디다. 김혜수는 극 중 인테리어 회사 CEO이자 인기 인플루언서 경희 역을 맡았다.이날 김혜수는 편성이 미뤄지고 있는 tvN 드라마 '시그널2'에 대한 이야기를 꺼냈다. '시그널2'는 tvN 개국 20주년을 기념해 제작돼 올해 상반기 편성이 예정돼 있었으나, 출연 배우 조진웅의 사생활 논란이 불거진 이후 편성이 연기된 상태다.김혜수는 먼저 '시그널' 시리즈에 대한 애정을 전했다. 그는 "시청자들도 너무 사랑해주셔서 감사했다. 촬영하면서도 충만하고 좋은 시간이었다"며 "시즌1을 하면서 시즌2를 생각하지 않았다. 그냥 그렇게 남겨두고 싶다는 생각도 했다"고 말했다.시즌2에 참여하게 된 데에는 연출을 맡은 안태진 감독의 영향이 컸다고 밝혔다. 김혜수는 "안태진 감독이 아니었으면 안 했을 것 같다. 배우로서 꼭 작품을 함께 해보고 싶은 감독이었고, 그 기회를 잡고 싶었다"고 말했다. 그러면서 "현장이 너무 좋았다. 배우로서 한계가 있고 늘 도달할 수 없는 부분이 있는데, 그럼에도 이런 현장을 경험하는 것만으로도 가치가 있다고 느낄 정도로 소중했다"고 덧붙였다.다만 촬영을 마친 뒤에는 작품의 편성이나 결과에 크게 연연하지 않는다고 했다. 김혜수는 "개인적인 기질이나 성향 같기도 한데, 나는 딱 그 순간 거기에만 집중한다. 그리고 그다음은 없다. 현장에서 하는 일까지가 딱 나의 일이라고 생각한다"고 털어놨다.한편 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 총 8부작으로 매주 금요일 오후 8시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr