사진 = 윤가이 인스타그램

사진 = 윤가이 인스타그램

사진 = 윤가이 인스타그램

사진 = 윤가이 인스타그램

배우 윤가이가 '전참시' 촬영 비하인드가 담긴 미공개 사진을 공개하며 자연스러운 일상을 전했다.윤가이는 최근 자신의 인스타그램에 "전참시 미공개 사진 우리 매니저 언니의 사진 실력을 소개합니다 ! 방송엔 아쉽게 안 나왔지만 같이 했던 빈티지 쇼핑도 행복 ..현이 언니 늘 든든하고 고마와 즐겁게 함께 해주신 제작진 분들도 출동해준 유리도 모두모두 감사합니다 !!! !! '전참시' 즐겁게 봐주세요 ♡"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 윤가이는 빈티지 의류가 걸린 매장에서 거울을 바라보며 미소를 짓고 있다. 연한 크림색 홀터넥 톱 위에 화이트 시스루 가디건을 걸친 채 입술에 손을 살짝 댄 모습으로 거울 속 자신의 모습을 바라보고 있으며, 자연스럽게 묶은 포니테일 헤어와 은은한 조명이 어우러져 편안한 분위기를 자아낸다.다른 사진에서 윤가이는 같은 거울 앞에서 한 손을 머리 위에 올린 채 자신의 헤어스타일을 살펴보고 있다. 같은 의상을 입은 모습 그대로 거울을 응시하고 있으며 뒤편에 걸린 다양한 빈티지 의류와 매장 내부가 함께 담겨 쇼핑 중인 순간을 자연스럽게 보여준다.이어 매장 안에서 찍은 사진에서 윤가이는 화이트 가디건을 걸친 채 꽃무늬가 들어간 원피스를 입고 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 의류 행거에 다양한 색감의 옷들이 길게 걸려 있고 차분한 조명 아래 편안한 포즈를 취하며 빈티지 매장 특유의 분위기를 더했다.마지막 사진에서 윤가이는 회색 레터링 상의를 입고 허리에 양손을 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 뒤로는 형형색색의 의류가 걸린 행거와 출입문이 함께 담겼고, 같은 공간에서 또 다른 스타일을 착용한 모습으로 다양한 착장을 살펴보는 순간을 전했다.이를 본 팬들은 "너무너무 재밌고 의미있게 잘 보았습니다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "앞으로도 더 많은 활동 기대하고 응원 하겠습니다", "하 너무 아랑스러워서 배경화면하고싶고 그러네 막", "러블리 가이" 등의 반응을 남겼다.앞서 윤가이는 가수 장기하와의 열애를 인정한 바 있다. 두 사람은 무려 18살의 나이 차를 극복하고 2년째 교제 중이며 2023년 쿠팡플레이 'SNL 코리아 리부트 시즌4'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr