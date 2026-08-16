'나는솔로' 30기 옥순이 화사한 여름 스타일과 꾸밈없는 미소로 편안한 휴일 일상을 공개했다.
30기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "쉬는 날 친구네 집에 피서가기 친구가 만들어준 가방 너무 예쁨 동탄 야호 그만 좀 웃겨 제발"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 30기 옥순은 유리창으로 된 카페 앞에 서서 하늘색 니트 베스트와 화이트 원피스를 매치한 차림으로 카메라를 바라보고 있다. 화이트 니트 숄더백을 한쪽 어깨에 멘 채 은은한 미소를 짓고 있으며 손목의 실버 시계와 팔찌, 목걸이까지 더해져 단정하면서도 시원한 여름 분위기를 완성했다. 유리창에는 음료 포스터와 영업시간 안내가 붙어 있고, 입구 옆 화분의 붉은 꽃이 함께 담겨 공간에 생기를 더했다.
이어진 사진에서 30기 옥순은 같은 장소에서 한 손으로 가방 끈을 잡고 다른 손으로 입가를 가린 채 환하게 웃고 있다. 눈을 감을 만큼 크게 웃는 표정과 자연스럽게 앞으로 숙인 자세가 어우러지며 밝고 유쾌한 분위기를 전했다. 또 다른 사진에서 30기 옥순은 식당 테이블 앞에 앉아 젓가락과 숟가락을 든 채 눈을 크게 뜨고 그릇을 바라보고 있다. 앞에는 메밀면이 담긴 그릇과 튀김, 양배추 샐러드, 단무지, 김치, 물컵이 가지런히 놓여 있으며, 같은 착장을 유지한 모습으로 식사 시간을 즐기고 있다. 마지막 사진에서 30기 옥순은 숟가락을 이마에 가져다 댄 채 고개를 숙이며 웃음을 터뜨리고 있다. 한 손에는 젓가락을 들고 앞에 놓인 음식을 향해 손을 뻗은 모습이 담겼으며, 편안한 식사 분위기 속 자연스러운 웃음이 일상의 즐거움을 그대로 전했다.
이를 본 팬들은 "사랑스러워여", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "초미녀옥순님", "영수님은 어디가셨는지", "너무 예쁘네요 " 등의 댓글을 달았다.
한편 1992년생인 30기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 동갑내기 영수와 '현실 커플'로 발전했다. 또 옥순은 자신의 유튜브 채널 '희노아락'에 출연해 영수와 결혼을 약속했다고 밝혔다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
30기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "쉬는 날 친구네 집에 피서가기 친구가 만들어준 가방 너무 예쁨 동탄 야호 그만 좀 웃겨 제발"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 30기 옥순은 유리창으로 된 카페 앞에 서서 하늘색 니트 베스트와 화이트 원피스를 매치한 차림으로 카메라를 바라보고 있다. 화이트 니트 숄더백을 한쪽 어깨에 멘 채 은은한 미소를 짓고 있으며 손목의 실버 시계와 팔찌, 목걸이까지 더해져 단정하면서도 시원한 여름 분위기를 완성했다. 유리창에는 음료 포스터와 영업시간 안내가 붙어 있고, 입구 옆 화분의 붉은 꽃이 함께 담겨 공간에 생기를 더했다.
이어진 사진에서 30기 옥순은 같은 장소에서 한 손으로 가방 끈을 잡고 다른 손으로 입가를 가린 채 환하게 웃고 있다. 눈을 감을 만큼 크게 웃는 표정과 자연스럽게 앞으로 숙인 자세가 어우러지며 밝고 유쾌한 분위기를 전했다. 또 다른 사진에서 30기 옥순은 식당 테이블 앞에 앉아 젓가락과 숟가락을 든 채 눈을 크게 뜨고 그릇을 바라보고 있다. 앞에는 메밀면이 담긴 그릇과 튀김, 양배추 샐러드, 단무지, 김치, 물컵이 가지런히 놓여 있으며, 같은 착장을 유지한 모습으로 식사 시간을 즐기고 있다. 마지막 사진에서 30기 옥순은 숟가락을 이마에 가져다 댄 채 고개를 숙이며 웃음을 터뜨리고 있다. 한 손에는 젓가락을 들고 앞에 놓인 음식을 향해 손을 뻗은 모습이 담겼으며, 편안한 식사 분위기 속 자연스러운 웃음이 일상의 즐거움을 그대로 전했다.
이를 본 팬들은 "사랑스러워여", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "초미녀옥순님", "영수님은 어디가셨는지", "너무 예쁘네요 " 등의 댓글을 달았다.
한편 1992년생인 30기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 동갑내기 영수와 '현실 커플'로 발전했다. 또 옥순은 자신의 유튜브 채널 '희노아락'에 출연해 영수와 결혼을 약속했다고 밝혔다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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