김혜수가 동료 배우들을 칭찬했다. / 사진제공=호두앤유엔터테인먼트

김혜수가 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연했다. / 사진제공=호두앤유엔터테인먼트

배우 김혜수가 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 함께 호흡을 맞춘 배우들을 칭찬했다.지난 13일 서울 종로구의 한 카페에서 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 김혜수를 만났다.'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 보여온 인기 인플루언서 부부와 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 예상치 못한 비밀로 얽히면서 벌어지는 이야기를 그린 블랙 코미디다. 김혜수는 극 중 인테리어 회사 CEO이자 인기 인플루언서 경희 역을 맡았다.이날 김혜수는 인터뷰 내내 함께한 배우들에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 김혜수는 남편 재홍 역을 맡은 김지훈에 대해 "회가 거듭될수록 김지훈이 재홍을 연기한다는 느낌보다 원래 재홍이라는 인물 같았다"고 말했다. 이어 "오랜 시간 가진 재능이 덜 발현된 배우라고 생각했다"며 "이번 작품을 통해 얼마나 더 스펙트럼을 확장할 수 있는지 보여줬다. 칭찬받아 마땅한 배우"라고 평가했다.조여정과는 과거 사극에서 호흡을 맞춘 뒤 오랜 시간이 지나 다시 만났다. 김혜수는 "각자 자기 길에서 내실을 다지고 연기 스펙트럼을 넓힌 뒤 다시 만났다"며 "늘 자기 몫 이상을 해내는 배우다. 다시 함께할 수 있는 기회 자체가 소중했다"고 말했다.김재철에 대해서도 "배우로서 엄청난 잠재력이 있다"고 칭찬했다. 그는 "그동안 외모와 음성 때문에 무게감 있는 역할에 특화돼 있었는데 이번에는 코미디의 정점을 보여준다"며 "기대하셔도 좋을 것"이라고 자신했다.한편 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 총 8부작으로 매주 금요일 오후 8시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr