사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

'아는형님' 코미디언 임우일이 10여년 전 강호동에게 서운함을 느꼈던 일화를 공개했다.15일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'에는 코미디언 황제성, 남호연, 임우일, 곽범이 출연했다.이날 임우일은 "사실 호동이에게 상처받은 기억이 있다"고 고백해 강호동을 긴장하게 했다. 강호동이 "난 상처를 준 적이 없는데?"라며 의아해하자 임우일은 "가해자는 원래 모른다"고 받아친 뒤 약 10년 전 함께 출연한 KBS 예능 프로그램을 언급했다.당시 강호동은 정식 멤버였지만 임우일은 벌칙을 수행할 때만 등장하는 출연자였다. 임우일은 "나는 진짜 투명인간이었다"며 존재감 없이 프로그램에 참여하던 시절을 떠올렸다.어느 날 집에 있던 임우일에게 함께 출연한 선배로부터 전화가 걸려 왔다. 선배는 임우일의 위치를 확인한 뒤 현재 출연진이 회식 중이라는 사실을 알렸다. 그때 옆에 있던 강호동이 전화기를 넘겨받았고, 다짜고짜 "너 어디냐"고 물었다고.임우일이 집에 있다고 답하자 강호동은 "예능은 멤버십이 중요하다. 첫 회식인데 빠지면 되겠느냐"며 참석을 독려했다. 임우일은 곧바로 옷을 챙겨 입으며 회식에 갈 준비를 시작했다. 처음으로 강호동과 사적인 대화를 나눌 수 있다는 생각에 설레기도 했다고 밝혔다.하지만 분위기는 예상과 달랐다. 임우일이 홍대 근처에 있어 택시를 타면 한 시간 안에 도착할 수 있을 것 같다고 하자 강호동은 "좀 머네", "오래 걸리네"라고 반응했다. 임우일은 그 말을 사실상 오지 말라는 의미로 받아들여 결국 회식에 참석하지 않았다.더욱 씁쓸한 일은 그다음 주에 벌어졌다. 프로그램 콘셉트가 바뀌면서 임우일이 하차하게 된 것. 그는 "멤버십이 중요하다는 이야기를 들은 바로 다음 주에 날아갔다"며 "그때부터 강호동을 미워하려고 했는데, 미워하기도 전에 프로그램이 폐지됐다. 그래서 많이는 못 미워하고 잠깐 미워했다"고 말해 웃음을 자아냈다.강호동은 "그걸 내가 못 막았네"라며 미안함과 당혹감이 섞인 웃음을 터뜨렸다. 임우일의 하차가 회식 불참 때문은 아니었지만, 멤버십을 강조한 직후 프로그램을 떠나게 된 절묘한 상황이 폭소를 안겼다.임우일은 '아는 형님' 고정 멤버를 기대했던 사연도 밝혔다. 앞서 김희철을 대신해 일일 형님으로 출연했던 그는 "나쁘지 않았지 않느냐. 기대를 살짝 했는데 어느 순간 김신영이 앉아 있더라"며 아쉬움을 드러냈다.이수근이 화제성에서 밀린 것 같다고 진단하자 임우일은 김신영의 출연분을 모두 확인했다고 말했다. 그는 "신영이가 하는 것을 쭉 봤는데 내가 될 이유가 없더라. 너무 잘해서 내가 고정이 될 이유를 찾지 못했다"며 김신영의 예능감을 인정했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr