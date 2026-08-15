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블랙핑크 리사가 팬 홀대 논란에 사과했다.지난 14일 리사는 팬 소통 플랫폼을 통해 팬덤 블링크를 향한 장문의 글을 게재했다.리사는 "블링크 안녕. 모두 무더운 여름 잘 보내고 있길 바란다"며 "우선 우리의 10주년이 벌써 거의 일주일 전이다. 모두가 알고 있듯 온라인에서 여러 이야기가 오가고 있다"고 적었다.이어 "그런 상황이 너무 슬프고, 일이 이렇게 흘러간 것에 대해 정말 미안하다"며 "여러분이 얼마나 속상했을지 상상조차 할 수 없다. 나 역시 그랬기 때문"이라고 덧붙였다.리사는 다만 "무언가를 정당화하거나 내 입장을 주장하기 위해 이 글을 쓰는 것이 아니다. 우리가 함께 나눈 사랑과 유대감을 소중히 여기고 싶을 뿐"이라며 "우리가 함께할 수 있었다는 사실에 진심으로 감사하다"고 강조했다.앞서 블랙핑크는 지난 8일 데뷔 10주년 기념일을 맞아 서울 용산구 국립중앙박물관에서 팬미팅을 열었다. 하지만 행사를 불과 이틀 앞두고 공지했다는 점, 참석 인원이 40명에 불과했다는 점 등으로 인해 논란에 휩싸였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr