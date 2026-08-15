[사진제공=타이탄콘텐츠]

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앳하트(AtHeart)가 청량한 서머송으로 돌아온다.앳하트(미치, 아린, 케이틀린, 봄, 서현, 아우로라, 나현)는 지난 14일 공식 유튜브 채널을 통해 '타임 트래블 프로젝트(TIME TRAVEL PROJECT)'의 두 번째 싱글 '3! 4!'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.공개된 영상 속 앳하트는 여름 풍경과 어우러진 7인 7색 청량한 비주얼을 자랑한다. 특히, 멤버들의 머릿결이 살랑이는 바람에 흩날리는 가운데, 아련하면서도 섬세한 '설인아 닮은꼴' 나현의 표정 연기가 어우러져 한 편의 청춘 영화를 보는 듯한 설렘을 자아냈다.'타임 트래블 프로젝트'는 1996년 발매 당시 전 세계적인 사랑을 받은 명곡들을 앳하트만의 색깔로 재해석하는 글로벌 리메이크 프로젝트다. 앳하트는 30년의 간극을 뛰어넘는 시간여행자로 변신했다. 국내외에서 메가 히트를 기록한 대표곡을 새롭게 조명하며 특별한 음악적 경험을 선사하고 있다.앳하트는 앞서 더 카디건스(The Cardigans)의 대표곡 'Lovefool'을 리크리에이션한 첫 번째 싱글 'Say It'에 이어 이번에는 룰라의 메가 히트곡 '3! 4!'를 리메이크한다. 앳하트는 뉴잭스윙 기반의 원곡에 특유의 러블리하면서도 트렌디한 감성을 더한다.한편, 앳하트의 '3! 4!'는 오는 19일 오후 6시 전 세계 음원 사이트를 통해 동시 발매된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr