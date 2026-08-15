사진=백지영 유튜브

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가수 백지영이 남편 정석원을 비꼬는 듯한 댓글을 발견하고 불쾌한 기색을 드러냈다.15일 유튜브 채널 '백지영'에는 '"다시는 니 자식 만나지마라" 백지영 성깔 나오게 한 역대급 막장 사연 상담소 (안정형 남편 정석원)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영과 정석원 부부는 구독자들의 사연을 읽고 연애와 결혼 생활에 관한 고민을 상담했다. 한 시청자가 부부 사이에 갈등이 생기면 어떻게 해결하느냐고 묻자 백지영은 "우리는 싸운다"고 솔직하게 답했다. 정석원이 "대화한다"고 정정하자 백지영은 "싸우고 기분 나쁜 것을 이야기한 뒤 대화한다. 이미 너무 많이 싸워서 싸울 일이 별로 없다"고 설명했다.정석원은 다툼을 거치며 서로 싫어하는 행동을 알게 됐다고 밝혔다. 그는 "본인이 뭘 싫어하는지 서로 안다. 싸우면서 더 자세히 알게 됐고 더 단단하게 조심하게 됐다"고 말했다. 두 사람은 갈등을 피하기보다 감정을 솔직하게 표현하며 관계를 다져왔다고 입을 모았다.남편의 외모를 언급한 질문도 이어졌다. 백지영은 "남편 얼굴을 보면 화가 풀리느냐"는 물음에 "맞다. 잘생겼다"고 인정했다. 그러나 "잘생겼다고 화가 안 난다거나 그런 것은 없다. 솔직히 말하면 더 열받는 경우가 있다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.두 사람은 다음 생에도 연예인으로 살고 싶은지에 관한 생각도 밝혔다. 백지영은 "재능이 있다면 연예인이 좋은 것 같다"고 답했지만, 정석원은 망설임 없이 "안 한다"고 말했다. 이후 댓글을 살펴보던 백지영은 "다음 생에도 직업은 백지영 와이프"라는 글을 발견했다.백지영은 곧바로 "뭐야, 이거 비꼬는 거야?"라고 물으며 표정을 굳혔다. 해당 댓글이 정석원을 향한 조롱처럼 느껴지자 불쾌함을 드러낸 것. 당사자인 정석원은 "아니다. '직업'이라는 말이 나와서 그런 것"이라고 차분하게 해석하며 아내를 진정시켰다. 그럼에도 백지영은 "그런데 나는 왜 기분이 나쁠까"라며 남편을 낮춰 보는 듯한 표현에 불편한 마음을 감추지 않았다.앞서 백지영은 라이브 방송 중 정석원을 두고 "남편 놈"이라고 표현한 댓글에도 "누가 남편 놈이라고 했냐"고 즉각 반응한 바 있다. 평소 남편과 거리낌 없이 장난을 주고받으면서도 외부의 무례한 표현에는 단호하게 선을 긋는 모습으로 애정을 드러냈다.백지영은 2013년 9세 연하의 배우 정석원과 결혼했으며, 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr