사진=혜리 유튜브

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걸스데이 겸 배우 혜리가 자신이 상상했던 어른의 모습과 현실의 간극을 솔직하게 털어놨다.14일 유튜브 채널 '혜리'에는 '내가 생각했던 어른의 모습은 이게 아닌데..?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 혜리는 절친한 배우 박경혜를 집으로 초대해 돼지갈비와 양념게장을 먹으며 결혼과 인생 계획에 관한 이야기를 나눴다.혜리는 "우리가 생각하기에 20대에는 이런 것을 해야 하고, 30대에는 저런 것을 해야 한다는 기준이 있지 않나"라며 박경혜에게 주변 친구들이 결혼했는지 물었다.박경혜가 친구 대부분이 결혼한 것 같다고 답하자 혜리는 자신의 주변은 다르다고 밝혔다. 그는 "보통 30대 초반이 되면 결혼한다고 생각하지만 내 친구들은 다 안 했다. 결혼하지 않은 사람이 훨씬 많다"고 말했다. 제작진 역시 미혼 친구가 더 많다고 공감했다.혜리는 정해진 나이에 반드시 거쳐야 한다고 여겼던 삶의 단계가 점차 사라지고 있다고 짚었다. 그는 "이때는 이것을 해야 한다는 인생 계획이 알게 모르게 있었는데 요즘은 그런 기준이 많이 허물어진 것 같다"며 "각자 자기 타이밍대로 자기 인생을 사는 사람이 많아졌다"고 이야기했다.이른 나이에 연예계 생활을 시작한 혜리에게는 또래와 같은 시간표를 따르는 것부터 쉽지 않았다. 2010년 걸스데이로 데뷔한 그는 "대학에 가면 졸업하는 시기가 있고, 취업을 준비하거나 자격증을 공부하는 기간도 있다. 나는 그런 과정이 없기 때문에 계획을 세우기가 어렵다"고 설명했다.혜리는 과거 머릿속으로 그렸던 30대 여성의 모습도 떠올렸다. 드라마 '커피프린스 1호점' 속 채정안과 '내 이름은 김삼순'의 정려원을 보며 자신도 30대 초반이 되면 세련되고 성숙한 여성이 돼 있을 것으로 생각했다는 것.박경혜가 "멋쟁이일 줄 알았다"고 공감하자 혜리는 "나도 내가 이럴 줄 몰랐다. 정려원 선배님을 보면서 나도 머리를 넘기며 울 줄 알았다"고 말해 웃음을 자아냈다. 박경혜 역시 "어른의 사랑을 할 줄 알았는데 계획과 완전히 틀어졌다. 어른도 없고 사랑도 없다"고 너스레를 떨었다.두 사람은 아침에 따뜻한 물을 마시고 샤워 후 가운을 걸친 채 여유롭게 생활하는 모습을 상상했지만 현실은 달랐다고 입을 모았다. 박경혜는 건조해지기 전에 보디크림을 바르고 머리를 말리기에도 바쁘다며 "누가 가운을 입고 있을 시간이 있느냐"고 반문해 폭소케 했다.박경혜가 "모르는 것을 질문했을 때 상대가 쉽고 명확하게 설명해주면 어른이라는 생각이 든다"고 밝혔자, 혜리는 "자신이 아는 것을 굳이 드러내지 않고 상대의 말을 들어주는 사람에게 여유가 느껴진다. 나는 너무 말하고 싶다. 겸손할수록 어른인 것 같다"며 공감했다.한편 혜리는 최근 ENA 드라마 '그대에게 드림'에서 주이재 역으로 활약하고 있다. 소속사 써브라임은 혜리를 향한 명예훼손과 모욕, 성희롱, 허위 사실 유포 등에 상시 대응하고 있으며 어떠한 선처나 합의 없이 강경한 법적 조치를 이어가겠다고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr