사진=JTBC '아는형님'

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'아는형님' 코미디언 곽범이 외모 관리를 위해 수천만원을 투자했다고 고백했다.15일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'에는 코미디언 황제성, 남호연, 임우일, 곽범이 출연했다.이날 곽범은 화제가 된 '왕홍 메이크업'을 언급했다. 그는 여행 프로그램에서 선보인 메이크업이 큰 관심을 받았다며 "대표 댓글이 '장카설범'이었다"고 밝혔다. '장카설범'은 걸그룹 대표 비주얼로 꼽히는 장원영, 카리나, 설윤의 이름에 곽범을 더한 표현이다. 곽범은 해당 별명을 해명하기도 애매해 즐기고 있다고 너스레를 떨었다.민경훈이 곽범에게 예뻐진 비결로 성형에 많은 돈을 썼다는 이야기가 있다고 묻자, 곽범은 "조금 썼다. 합쳐보니 수천만원 정도 되는 것 같다"고 솔직하게 인정했다. 수술이 아닌 각종 시술에 들어간 비용을 모두 더한 금액이라고 설명했다.외모 관리에 본격적으로 나선 계기는 지인의 현실적인 조언이었다. 한창 유튜브 활동을 하던 곽범은 작은 화면으로만 자신을 보다 보니 관리에 소홀해졌고, 당시 체중도 93kg까지 증가했다. 개그맨이 되기 전부터 알고 지낸 친한 작가는 곽범을 보자마자 "범아, 너는 방송 안 할래?"라고 물었다.곽범은 처음에는 장난처럼 들렸지만 자신의 모습을 돌아본 뒤 진심 어린 조언이라는 사실을 깨달았다고 말했다. 이후 자기관리에 돈을 쓰기 시작했다는 그는 "하다 보니까 중독이 됐다"고 털어놨다.그동안 받은 시술을 묻자 곽범은 머리부터 차례로 설명하겠다며 구체적인 목록을 공개했다. 앞머리 모발이식과 헤어라인 정리를 시작으로 이마, 미간, 턱 등에 보톡스를 맞았고 치아 복원 치료도 진행했다. 수염 제모는 무려 17회 받았으며 눈썹 주변 잔털까지 제거했다고 밝혔다.여기에 피부 탄력을 위해 티타늄 리프팅과 울쎄라, 써마지 등 리프팅 시술도 받았다고 덧붙였다. 과거 모습과 현재 사진이 나란히 공개되자 출연진은 눈에 띄게 달라진 인상에 놀라움을 드러냈다.서장훈도 곽범의 변화를 인정했다. 그는 "정확히는 모르겠지만 예전보다 인물이 조금 좋아진 것 같다"며 "살도 그렇고 얼굴의 때깔이나 여러 가지가 전보다 나아졌다"고 평가했다. 수천만원을 들였다는 고백에 놀라면서도 관리 효과만큼은 확실하다고 본 것.곽범은 최근 비만 치료제 마운자로를 사용해 12kg을 감량했다고 밝히며 체중 관리로도 화제를 모았다. 또한 치아 16개를 치료하는 데 약 2000만원을 썼다고 고백한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr