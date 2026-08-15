사진=정가은 유튜브

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배우 정가은이 뼈아픈 이혼 경험을 바탕으로 현실적인 연애와 결혼 조언을 건넸다.15일 유튜브 채널 '롤코언니 가은이'에는 '"사랑에 눈 멀어 이 꼴 나기 전에 당장 이 영상 보세요"-가은언니가 알려줌'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 연애 코치로 변신한 정가은은 "내가 남자에 관해 설명한다는 것이 모순처럼 느껴질 수도 있고 내 말이 믿기지 않을 수도 있다"면서도 "한 번 실수를 해본 사람이기 때문에 경험자의 말을 듣는 것이 맞다"고 강조했다.어떤 남자를 만나야 하느냐는 질문에는 자신의 경험부터 소환했다. 정가은은 "내가 나쁜 남자를 좋아해서 이 꼴을 당했다"고 너스레를 떤 뒤 "나쁜 남자와 매력적인 남자도 좋지만 가장 중요한 것은 진실한 사람"이라고 밝혔다.결혼을 생각하는 상대라면 충분한 시간을 두고 지켜봐야 한다고도 조언했다. 정가은은 부모에게 상대를 소개하고 그의 가족과 친구 등 주변 사람들도 최대한 많이 만나봐야 한다고 말했다. 그는 "자신의 주변 사람들을 보여주지 않는다면 조금 이상한 것"이라며 상대가 어떤 관계를 맺고 살아왔는지 살펴볼 필요가 있다고 설명했다.소비 습관과 경제관념도 빼놓을 수 없는 기준으로 꼽았다. 정가은은 "솔직히 말하면 나는 상대가 뭔가를 사주면 신나고 좋아했다. 그렇게 홀라당 넘어가면 안 된다"고 과거를 돌아봤다. 비싼 선물을 받는 순간의 기쁨보다 그 소비가 상대의 실제 수입과 형편에 맞는지 판단해야 한다는 것.그는 "본인 수입에 맞는 차를 타는지 봐야 한다. 좋은 차를 타는 것은 괜찮지만 버는 것에 비해 지나치게 비싼 차를 탄다면 기본적으로 허세가 있는 사람"이라고 말했다. 자신의 선택을 반면교사로 삼으라는 의미로 "내가 한 대로만 안 하면 된다. 내 뒤를 따라오지 말라"고 덧붙여 웃음을 안겼다.정가은은 결혼 전 경제적 능력을 중요한 조건으로 생각했던 이유도 밝혔다. 넉넉하지 않은 환경에서 성장해 돈을 잘 버는 사람과 결혼하고 싶었다는 그는 "그 기준으로만 보다 보니 진실한 부분을 많이 놓친 것 같다"고 고백했다. 이혼을 겪고 난 뒤에는 돈보다 앞과 뒤가 같고 투명하며 행동을 예측할 수 있는 사람이 중요하다는 것을 깨달았다고 설명했다.절대 만나면 안 되는 상대를 묻자 정가은은 단번에 "사기 전과가 있는 사람"이라고 답했다. 거짓말을 반복하거나 시간 개념이 없는 사람도 피해야 한다고 강조했다. 그는 시간을 지키지 않는 태도는 경제관념뿐 아니라 상대를 향한 기본적인 예의와 존중의 문제라고 짚었다.한편 정가은은 2016년 비연예인 사업가와 결혼해 딸을 얻었으나 2018년 이혼했다. 이후 전남편이 자신의 명의로 된 통장을 이용해 132억원 이상을 편취했다며 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 고소했다. 현재 홀로 딸을 양육하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr