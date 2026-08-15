사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니' 박영진의 집이 유재석의 기운을 받으려는 개그맨들의 뜻밖의 '샤워 성지'로 떠올랐다.15일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '휘파람 라이더스'의 두 번째 모임이 그려졌다.이날 멤버들은 LP와 카세트테이프가 가득한 카페에 모였다. 지난 모임에서 활약한 박영진이 보이지 않자 유재석은 "나 너무 섭섭하다. 저번에 집에 두고 가시면 어떡하냐"며 홀로 남겨졌던 기억을 떠올렸다. 당시 박영진은 자신의 집에 멤버들을 초대한 뒤 유재석이 씻을 때까지 내보내지 않겠다고 버텨 웃음을 안겼다.뒤늦게 등장한 박영진은 "일이 이렇게 될 줄 몰랐다"며 예상하지 못한 후폭풍을 털어놨다. 유재석이 그의 얼굴이 좋아졌다고 말하자 박영진은 "그 일 이후로 많은 개그맨이 집에 가자고 한다. 샤워하겠다고 한다"고 밝혔다.유재석이 박영진의 집에서 실제로 씻은 장면이 방송된 후 동료 개그맨들 사이에서 그의 집이 유명해졌다는 것. 정준하는 곧바로 "성지순례구나"라고 반응했다. 박영진은 쌍둥이 개그맨 이상호, 이상민 형제도 자신을 만나자마자 "집에 샤워하러 가도 되냐"고 물었다고 전했다.이에 유재석은 "과학 기술이 이렇게 발전했는데 우리가 아직도 이런 미신을 믿는다"며 황당해했다. 박영진은 한술 더 떠 "샤워기 물을 약수처럼 받아 가려고 하는 사람도 있다"고 덧붙였다. 허경환은 "인도처럼"이라고 거들어 현장을 웃음바다로 만들었다.박영진의 '집 초대'는 이번 모임에서도 반복됐다. 실내 스피닝을 마친 휘파람 라이더스 회원들에게 저렴한 백반집을 소개하겠다며 이동을 이끌었지만, 도착한 곳은 그가 새로 이사한 집이었다. 현관문 너머에는 앞선 집에도 걸려 있던 가훈 '인생 훌랄라'가 자리해 멤버들을 당황하게 했다.유재석이 집을 구매했는지 묻자 박영진은 "조금 무리했다. 대출이 많다"고 솔직하게 답했다. 천장에 설치한 실링팬을 가리키면서는 "여러분 손에 달려 있다. 실링팬이 멈추지 않게 부탁드린다"고 방송 분량을 향한 열망을 드러냈다. 유재석을 씻게 하며 화제를 모은 박영진은 새집에서도 멤버들을 붙잡으며 또 한 번 강렬한 존재감을 남겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr