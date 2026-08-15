티켓이 무려 17만 6000원…‘도끼와 열애’ 이하이, 우선 입장도 시켜준다고

가수 이하이가 단독 콘서트로 팬들과 만난다.이하이는 14일 자신의 SNS를 통해 단독 콘서트 'HI-biscus Garden Live vol. 1' 개최 소식을 알렸다.공개된 내용에 따르면 이하이의 콘서트는 오는 10월 3일 오후 6시 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린다. VIP 티켓은 17만6000원, 일반 티켓은 13만2000원이다. 특히 VIP 티켓 구매자에게는 우선 입장과 밋앤그릿, 사인 및 1대1 셀피 등의 혜택이 제공되며 100장 한정으로 판매된다. 예매는 오는 20일 정오 오픈된다.최근 래퍼 도끼와 열애 중인 사실이 알려진 이하이는 본업 활동에도 박차를 가하고 있다. 공개 연애로 관심이 집중된 가운데 콘서트 개최 소식까지 전하며 활발한 행보를 이어가는 모습이다.이하이는 2012년 SBS 'K팝스타' 시즌1에서 준우승을 차지하며 얼굴을 알렸다. 이후 '1,2,3,4', '한숨', '홀로', '빨간 립스틱' 등 다수의 곡을 발표하며 독보적인 음색으로 사랑받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr