이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

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‘나 혼자 산다’ 배우 박경혜가 배우들도 전월세난을 체감하는 현실을 털어놨다.14일 방송된 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 박경혜의 일상이 공개됐다. 현재 강남구 역삼동의 6평 원룸에 거주 중인 그는 이사를 고민하며 부동산 시장의 상황을 직접 체감하고 있었다.현봉식이 “나 9월에 이사한다. 근데 집이 너무 없더라”고 하자 박경혜도 “저도 집 알아보고 있다. 다 매물이 없다고 하시더라”고 맞장구쳤다.그가 원하는 집의 조건은 기존 거주지와 비슷했다. 보증금 5000만 원에 월세 59만 원, 관리비와 주차까지 포함된 원룸을 찾고 있었다.현봉식은 박경혜의 말을 듣자마자 부동산 일을 하는 후배에게 연락했다.현봉식은 “내가 친한 동생이 집 구한다는데 5,000만 원에 한 60만 원 관리비 포함해서 그 정도로, 주차 되는 원룸 (구할 수 있냐)”고 직접 물었고, 후배는 “지금부터 찾아보겠다”고 답했다.이날 박경혜의 집에서는 의류관리기를 둘러싼 훈훈한 사연도 공개됐다. 필요성을 느끼면서도 선뜻 구매하지 못했던 제품을 김신영에게 선물 받았던 것.박경혜는 “제가 사실 그 의류관리기가 필요했다. 사는 건 욕심이라는 생각을 한 가전인데 신영 언니가 수련회에서 대상을 수상하면서 의류관리기를 받으셨는데 그걸 저한테 선물로 주셨다”고 고마움을 표했다.촬영을 위해 의상을 대여하는 일이 잦았던 그는 세탁비를 아낄 수 있게 됐다며 “언니, 제가 보답할게요. 정말이에요”라고 약속했다.김신영은 “내 재능이 아깝지 않았다. 처음이었다. 너무 행복했다”며 선물을 건넨 당시의 뿌듯함을 되짚었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr