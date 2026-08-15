사진 = 유튜브 채널 ‘빽가언니’
사진 = 유튜브 채널 ‘빽가언니’
코요태 빽가가 20년 넘게 독립운동가 후손을 밝히지 못한 이유를 털어놨다.

15일 ‘빽가언니’에는 ‘그동안 못했던 이야기…’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 빽가는 “한 번도 밝히지 않았던 사실이 있다. 내 외증조부님께서 독립운동가셨다”며 처음으로 가족사를 꺼냈다. 어머니가 생전에 “우리 집은 사실 독립운동가 후손의 집이다. 그러니 항상 어디 가서 기죽지 말고, 마음의 긍지를 갖고 살아라”라고 했던 말도 되짚었다.

그동안 이 사실을 숨겨온 이유에 대해서는 “외증조부의 이름을 언급하면서 그분의 업적에 내가 얹혀가는 느낌이 들까 봐”라고 털어놨다. 그러면서 광복절을 맞아 형편이 어려운 독립운동가 후손들을 돕고 싶어 이제야 이야기를 꺼내게 됐다고 밝혔다.
사진 = 유튜브 채널 ‘빽가언니’
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빽가는 외증조부 진희창 선생에 대해서도 소개했다. 그는 “대한민국 임시정부가 상하이에 있을 때 재정과 운영을 뒷받침하셨던 중요한 독립운동가 중 한 분”이라며 “백범 김구 선생님의 ‘백범일지’에 외증조할아버지의 이름이 직접 나온다”고 강조했다.

이어 “외증조부님이 독립운동가라고 자랑거리로 삼기에는 그 헌신이 너무나 크고 무거웠다”며 그 뜻을 기억해 주길 바랐다.

영상을 본 시청자들은 “핏줄은 못 속인다”, “독립운동가 후손이라는 걸 이제서야 공개하는 이유가 어려운 후손들을 돕기 위해서라니 너무 멋지다”, “그분의 업적에 누가 될까 봐 20년 넘게 말하지 않았다는 태도가 멋있다”, “이런 명문가 자제였다니”, “요즘처럼 역사의식이 무너진 때 독립운동가 후손이 목소리를 내주는 것도 필요하다” 등의 반응을 보였다.

특히 일부 네티즌들은 최근 불거진 하영 증조부 친일 논란을 떠올리며 “친일 후손은 방송에서 조상을 자랑하고 독립운동 후손은 업적에 누가 될까 봐 숨기고 있었다”며 대조적인 현실을 꼬집기도 했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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