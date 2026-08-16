이미지 크게보기 사진 = MBN ‘김주하의 데이앤나잇’

이미지 크게보기 사진 = MBN ‘김주하의 데이앤나잇’

‘김주하의 데이앤나잇’ 강부자가 아들 집 현관 비밀번호를 두고 자신만의 소신을 밝혔다.15일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에는 배우 강부자가 출연했다.이날 강부자는 절친한 배우 김을동의 아들 송일국과 전화 통화를 나눴다.강부자는 송일국에게 “어머니가 혹시 너희 집 현관 비밀번호 아셔?”라고 물었고, 송일국은 “네. 아신다. 비밀번호가 똑같다”고 답했다.이를 들은 김주하가 의아한 반응을 보이자 강부자는 “현관 비밀번호 안 알려주는 며느리 많지 않나. 이런 순!”이라며 불편한 기색을 드러냈다.김주하가 “왜요? 그 사람들은 나름의 가정이 있는데 왜 번호를 알려줘야 하냐”고 되묻자 강부자는 곧바로 “아들 집을 마음대로 못 들어가냐”고 버럭 했다.이어 강부자는 양가 어머니가 아들 부부의 집에 자유롭게 출입할 수 있어야 한다는 주장을 이어갔다. 문세윤이 “두 사람이 뽀뽀하고 있으면 어떡하냐”고 장난스럽게 묻자 강부자는 “뽀뽀는 방에서 두 사람이 문 닫고 비밀스럽게 해야지. 이게 무슨 소리냐”고 받아쳤다.이후 강부자는 스스로를 ‘꼰대’라고 부르는 이유도 꺼냈다. 그는 “남편이 꼰대 얘기 좀 그만하라고 한다”며 “젊은 사람들이 싫어해도 할 얘기는 해야 한다. 아이들이 보고 배워야 한다. 어른들이 젊은 사람 눈치를 왜 보냐”고 목소리를 높였다.부부 사이의 호칭을 두고도 강부자의 직설적인 주장이 이어졌다. 강부자는 “여자들, 남편에게 ‘오빠’라고 부르지 마라”며 “오빠하고 이불 속에서 아기 만드냐. 오빠라는 건 어머니 뱃속에서 같이 나온 남매가 오빠다”라고 강조했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr