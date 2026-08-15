사진 = 전혜빈 인스타그램

사진 = 전혜빈 인스타그램

사진 = 전혜빈 인스타그램

사진 = 전혜빈 인스타그램

배우 전혜빈이 장희진과 함께한 여유로운 카페 일상을 공개하며 밝은 근황을 전했다.전혜빈은 최근 자신의 인스타그램에 "나 오늘 부터 자유부인 1일"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 전혜빈은 그레이 카디건 안에 연핑크 톱을 매치하고 크림 컬러 팬츠를 착용한 채 카페 내부에 앉아 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 거울 앞 벤치에 앉아 고개를 들어 밝게 웃는 모습과 짧은 헤어스타일, 심플한 귀걸이와 목걸이가 어우러지며 편안하면서도 자연스러운 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 전혜빈은 장희진과 나란히 벤치에 앉아 카메라를 올려다보며 셀카를 남기고 있다. 작은 원형 테이블 위에는 디저트가 담긴 접시와 아이스커피, 음료가 놓여 있고 카페의 넓은 내부와 다양한 의자들이 함께 담겨 여유로운 시간을 전했다.이어진 사진에서 전혜빈은 거울을 바라보며 머리카락을 정리하는 모습으로 미소를 짓고 있고 뒤편에는 휴대전화를 들고 거울을 통해 사진을 촬영하는 장희진의 모습이 함께 비쳤다.마지막 사진에서 전혜빈은 장희진과 다시 카메라를 향해 셀카를 남겼고 장희진은 윙크를 하며 손을 턱 아래에 받친 포즈를 취해 발랄한 분위기를 더했다. 높은 천장과 계단, 넓은 창이 보이는 카페 공간이 함께 어우러지며 편안한 일상의 한 장면을 완성했다.팬들은 "가끔은 때로는 혼자의 여유도 만끽하심이 좋은줄 아뢰오", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "자유를 누리세요 걱정은 잠시 살짝 접어두시구요", "여신혜빈누나", "넘 아름다우세요오" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.한편 전혜빈은 2019년 2세 연상의 치과의사와 결혼해 2022년 득남 후 슬하에 아들 하나를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr