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[사진 = KBS 2TV ‘살림남’ 제공]

형 환희의 결혼을 위해 사촌동생 이장우가 ‘사랑의 큐피드’로 나선다.15일 방송되는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 환희가 사촌동생 이장우, 어머니와 함께 특별한 하루를 보낸다.이날 평소처럼 어머니의 집을 찾은 환희는 현관에 놓인 낯선 남자의 신발을 발견하고 의아해한다. 이어 집 안에서 어머니와 다정하게 설거지 중인 남자와 마주하고 당황한다. 환희 몰래 집을 방문한 의문의 남자는 바로 사촌동생이자 배우 이장우다.이장우는 환희를 보자마자 “내가 ‘살림남’을 봤더니 문제가 많다. 큰이모한테 왜 그러냐”며 등장부터 화를 낸다. 그러던 중 환희의 결혼 이야기가 화두에 오르고, 이장우는 1994년 생인 자신의 아내 친구를 소개해 주겠다며 깜짝 주선에 나선다.하지만 환희는 이장우의 아내와 자신이 띠동갑이라는 점을 언급한다. 그러면서 “그럼 난 이제 욕 엄청 먹고 하차해야 한다”고 난색을 표한다. 이에 이장우는 “우리 부모님은 20살 차이다”라고 깜짝 고백하며 환희를 설득한다고.이어 이장우는 큰이모를 위해 준비한 ‘장우 투어’에 나서며 친아들 환희보다 살뜰한 면모를 자랑한다. 급기야 환희 어머니의 “아들 바꾸자”는 폭탄 발언까지 나오며 웃음을 자아낸다. 이와 함께 이장우는 ‘살림남’을 본 가족들의 반응과 어린 시절부터 큰 별처럼 바라봤던 사촌형 환희를 향한 진심까지 털어놓으며 뭉클함을 더한다.환희의 결혼을 둘러싼 이장우의 깜짝 소개 주선부터 두 사람의 진솔한 가족 이야기는 15일밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV ‘살림남’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr