배우 강미나가 기안84의 유튜브 콘텐츠에서 밝혔던 이상형에 얽힌 비하인드를 공개했다/사진=텐아시아DB

배우 강미나가 기안84의 유튜브 콘텐츠에서 밝혔던 이상형에 얽힌 비하인드를 공개했다/사진=사진 기안84 유튜브 채널 캡처

배우 강미나가 기안84의 유튜브 콘텐츠에서 밝혔던 이상형에 얽힌 비하인드를 공개했다.최근 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 만난 강미나는 tvN 월화드라마 '내일도 출근!'을 통해 얻은 변화와 앞으로의 방향성을 솔직하게 들려줬다. 극 중 사랑과 일 사이에서 성장하는 5년 차 직장인 윤노아를 연기한 그는 오랜 연애의 상처를 극복하고 새로운 사랑과 현실적인 고민을 마주하는 인물을 그려냈다.강미나는 지난 5월 기안84의 유튜브 콘텐츠에 출연했다. 당시 이상형을 묻는 말에 "훤칠하고 키가 큰 분이 좋다"고 답했다. 그러나 인터뷰에서 해당 발언을 언급하자 강미나는 웃으며 "그거는 대본이었다"고 밝혔다.그는 "그 뒤에 오징어 AI를 쓰고 싶다고 하셔서 '키 큰 오징어'를 위한 빌드업이 필요했다"며 당시 발언이 콘텐츠의 흐름을 위한 설정이었다고 귀띔했다. 실제 영상에서는 강미나가 키 큰 남자가 이상형이라고 밝힌 뒤 오징어를 낚는 장면이 이어진다. 이후 기안84의 눈이 하얗게 변하는 효과와 함께 "키 큰 남자가 좋냐"고 되묻자, 강미나가 놀라 달아나는 모습이 연출됐다.기안84와의 인연은 같은 소속사 식구인 배우 이시언을 통해 시작됐다. 강미나는 "처음 기안 오빠에게 요청이 왔던 건 시언 선배님과 내가 같은 소속사다 보니 함께하고 싶다고 해서였다"며 "예전에 연예대상에서 마주친 적도 있어서 그런 이야기들을 풀고 싶다고 하셨다"고 말했다. 이어 "반응이 너무 좋았다. 감사하게도 많은 분이 봐주셔서 또 같이하게 됐던 것 같다"고 이야기했다.강미나는 예능 출연에 대한 부담감도 털어놨다. 그는 "예능 울렁증이 약간 있다. 그래서 예능을 피해왔다"며 "예능 스케줄이 잡히면 일주일 전부터 잠을 못 잔다. 너무 떨리고 말을 잘하지 못하다 보니 '어떡하지' 하면서 일주일 동안 밤을 새우기도 했다"고 고백했다.그러면서도 기안84와 함께한 촬영이 예능에 대한 부담감을 덜어주는 계기가 됐다고 했다. 강미나는 "나는 예능을 나가면 안 되겠다는 생각까지 했는데 너무 편하게 해주셨다"며 "나도 이제 예능 울렁증을 조금씩 이겨내 보려고 하고 있다"고 미소 지었다.그렇다면 대본 속 '키 큰 남자'가 아닌 강미나의 실제 이상형은 누구였을까. 강미나는 어린 시절부터 좋아했던 샤이니를 떠올렸다. 특히 멤버 태민을 향한 남다른 팬심을 고백했다.그는 "어렸을 때부터 샤이니 선배님을 굉장히 좋아했다. '줄리엣' 활동하던 시절 태민 선배님의 바람머리를 굉장히 좋아했다"며 "그 스타일링을 한 태민 선배님이 너무 좋아서 지갑에 포토 카드를 넣고 다니기도 했다"고 회상했다.가수 활동 당시 태민을 직접 만난 적도 있다고. 강미나는 "기억나는 건 내가 음악방송 MC를 하면서 인터뷰할 때 뵀던 것 같다"고 말했다. 오랜 팬이었다는 사실을 태민에게 직접 표현했느냐는 물음에는 "표현은 못 했다. 너무 떨린다"라고 답하며 수줍게 웃었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr