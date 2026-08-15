사진 = 10기 정숙 인스타그램

'나는솔로' 10기 정숙이 사랑스러운 근황을 전했다.10기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "포항동생이랑 아주 신나게~ㅎㅎㅎ 하루 하루가 왜 이리 빨리 가는지 스트레스 받을때는 먹고 수다가 최고인듯ㅎ 살은 낼부터ㅎㅎㅎ남는게 살 남는게 추억 인생 안 길다ㅎ즐겁게 알차게 사는게 최고 내려놓고 싶을때는 그냥 아무 생각 안하는게ㅎ"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 화이트 오프숄더 스타일의 상의를 입은 10기 정숙이 셀카를 촬영하는 모습이 담겼다. 한쪽 눈을 감고 윙크를 한 채 은은한 미소를 짓고 있으며 긴 생머리를 한쪽으로 자연스럽게 넘긴 스타일과 앞머리가 어우러져 사랑스러운 분위기를 더했다. 진주 장식 드롭 귀걸이가 얼굴선을 더욱 돋보이게 했고, 낙서와 그림이 가득한 독특한 벽면을 배경으로 밝고 경쾌한 매력이 한층 살아났다.팬들은 "살이 더빠진듯", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "언니 점점 더 이뻐지시네요", "너무 예쁜 언니" 등의 댓글을 남기며 응원의 마음을 전했다.한편 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr