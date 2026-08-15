사진 = 임현주 인스타그램

사진 = 임현주 인스타그램

사진 = 임현주 인스타그램

채널A '하트시그널2'를 통해 이름을 알린 배우 임현주가 가을 분위기가 물씬 느껴지는 근황을 공개했다.임현주는 최근 자신의 인스타그램에 "🖤 가을 메컵"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 임현주는 짧은 보브 스타일 헤어에 블랙 슬리브리스 톱을 매치한 채 카메라를 바라보고 있다.가는 어깨끈과 쇄골 라인이 드러나는 스타일링에 실버 목걸이와 귀걸이로 포인트를 더했고 화분에 심긴 식물과 창가를 배경으로 차분한 표정을 지으며 맑은 피부와 또렷한 이목구비를 돋보이게 했다.이어진 사진에서 임현주는 같은 공간에서 눈을 감은 채 환하게 웃으며 자연스러운 미소를 드러내 한층 밝고 사랑스러운 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 임현주는 차량 안에서 셀카를 촬영하는 임현주의 모습이 담겼다. 블랙 카디건을 걸친 채 유선 이어폰을 착용하고 카메라를 응시하고 있으며, 차분한 메이크업과 짧은 헤어스타일이 어우러져 세련된 분위기를 자아냈다. 은은한 립 메이크업과 또렷한 눈매가 조화를 이루며 가을 감성을 한층 돋보이게 했다.팬들은 "모야 너무 예쁘잖아", "넘예뽀요", "사랑해요오오오오오오오오오오오오옥", "심하게예쁘네", "언니 안 어울리는 머리 스타일이 뭐예요", "넘 아름다우시다" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1992년생으로 34세인 임현주는 과거 채널A '하트시그널2'에 출연해 얼굴을 알렸다. 임현주는 이후 배우로 전향해 '오늘부터 엔진ON', '미스터 LEE', '백수세끼' 등에 출연했다. 작년에는 소속사와 결별해 홀로서기에 나서기도 했다. 지난해 7월부터 9월까지는 '임대아파트'라는 연극에 처음 도전하며 작품 경험을 다양하게 쌓고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr