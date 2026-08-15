뮤지컬 배우 홍지민이 독립운동가의 후손이라는 사실을 밝힌다./제공 사진

뮤지컬 배우 홍지민이 독립운동가의 후손이라는 사실을 밝힌다./사진제공=KBS2

뮤지컬 배우 홍지민이 독립운동가의 후손이라는 사실을 밝힌다.오는 15일 방송되는 KBS2 '불후의 명곡' 769회는 광복 81주년을 맞아 '무명의 헌신, 불멸의 노래' 특집으로 꾸며진다. 잘 알려지지 않은 독립운동가 6인의 삶을 조명하고 이들을 기리는 무대를 선보인다.홍지민은 경연자로 출연해 자신의 가족사를 이야기한다. 그는 "아버지가 16살 때부터 독립운동하신 홍창식 선생"이라며 이번 특집에 참여한 남다른 의미를 전한다.홍지민은 아버지를 기리기 위한 곡으로 인순이의 '아버지'를 선택한다. 함께 무대에 오르는 양준모 역시 뮤지컬 '영웅'에서 안중근 의사의 생애를 연기한 바 있다. 두 사람의 조합을 확인한 안예은은 "경쟁이 안 된다"며 무대 전부터 긴장감을 내비친다.특집에는 홍지민과 양준모를 비롯해 서문탁, 러브홀릭 지선, 한해와 라포엠, 김준수와 안예은, 임규형 등 총 6팀이 출연한다. 독립유공자 후손 52명도 명곡판정단으로 함께한다.각 팀은 독립운동가 한 명의 삶을 노래로 조명한다. 홍지민과 양준모는 인순이의 '아버지'로 홍창식 선생을 기린다. 서문탁은 김수철의 '못다 핀 꽃 한 송이'를 선곡해 동풍신 선생의 삶을 되짚는다.지선은 박채선·이류색의 '이 풍진 세월'로 안경신 선생을, 한해와 라포엠은 시인과 촌장의 '가시나무'로 김용환 선생을 조명한다. 김준수와 안예은은 김광석의 '일어나'를 통해 김향화 선생을 기리고, 임규형은 마야의 '나를 외치다'로 유동하 선생의 이야기를 전한다.'불후의 명곡' 광복 81주년 '무명의 헌신, 불멸의 노래' 특집은 오는 15일 오후 6시 5분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr