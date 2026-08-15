맹승지, 의사 남자친구 자랑에 한창…같이 제주 여행중

개그우먼 맹승지가 남자친구와 제주도 여행을 떠났다.맹승지는 15일 자신의 SNS에 제주도에서 찍은 사진을 공개하며 여행 중인 근황을 전했다.사진 속 맹승지는 의사인 남자친구와 다정하게 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보고 있다. 남자친구의 얼굴은 하트 이모티콘으로 가렸지만, 나란히 붙어 사진을 찍는 모습에서 달달한 분위기가 느껴진다.맹승지는 오렌지 컬러의 슬리브리스에 얇은 카디건을 걸쳐 휴양지 분위기가 물씬 풍기는 스타일링을 선보였다. 남자친구의 SNS 계정을 직접 태그하며 애정을 드러내기도 했다.최근 남자친구의 존재를 공개하며 공개 열애를 시작한 맹승지는 제주도에서 함께 시간을 보내는 모습을 연이어 공유하며 행복한 연애 근황을 전하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr