사진 = 슈가 인스타그램

사진 = 슈가 인스타그램

사진 = 슈가 인스타그램

사진 = 슈가 인스타그램

BTS 슈가가 공연 무대와 대기실을 오가는 다양한 순간을 담은 비하인드 사진으로 눈길을 사로잡았다.BTS 슈가는 최근 자신의 인스타그램에 "BALTIMORE"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 BTS 슈가는 메쉬 소재의 아우터와 프린팅 티셔츠를 착용한 채 마이크를 입 가까이 댄 모습으로 공연에 집중하고 있다. 흑백으로 담긴 사진 속 강렬한 눈빛과 무대 위 분위기가 공연의 긴장감을 더했다.이어진 사진에서 BTS 슈가는 같은 의상을 입고 무대 위를 걸으며 정면을 바라보고 있다. 손에 마이크를 든 채 자연스럽게 이동하는 모습과 공연장을 채운 조명이 어우러져 현장 분위기를 담아냈다.또 다른 사진에서 BTS 슈가는 무대 바닥에 앉아 마이크를 손에 쥔 채 앞을 응시하고 있다. 메쉬 아우터와 액세서리 스타일이 무대 조명과 어우러지며 차분하면서도 강렬한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 BTS 슈가는 회색 긴소매 티셔츠 차림으로 테이블 앞에 앉아 양손으로 음식을 먹고 있다. 테이블 위에는 접시에 담긴 음식과 음료, 종이컵 등이 놓여 있으며 편안한 대기실 분위기 속 자연스러운 일상을 전했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.방탄소년단은 앞서 서울과 라스베이거스, 부산, 런던 등에서도 공연과 개최 도시를 연계한 '더 시티' 프로젝트를 진행해왔다. 이번 뉴욕에서도 콘서트장을 중심으로 주요 관광 명소와 문화 공간까지 프로그램을 확장했다.한편 방탄소년단은 메트라이프 스타디움 공연을 마친 뒤 월드투어 일정을 이어간다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr