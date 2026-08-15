“각자의 방식으로 나라를 지키는”…박지윤, 8.15 광복절 되새겨

방송인 박지윤이 광복절을 맞아 드라마 '미스터 션샤인'을 떠올리며 의미를 되새겼다.박지윤은 15일 자신의 SNS에 "드라마는 본 적이 없어도 이 포스터는 기억나실 거예요"라며 tvN 드라마 '미스터 션샤인'을 언급했다.그는 "얼마 전 관련 게시물 댓글에서 이 드라마는 '전 국민이 의무적으로 보게 했으면 좋겠다'는 댓글이 인상적이었다"고 밝혔다. 이어 "각자의 사랑도 멋있었지만 각자의 방식으로 나라를 지키는 사람들의 이야기가 큰 줄기를 이루었으니까 나온 말 같다"고 설명했다.특히 박지윤은 광복절을 맞아 자녀들과 함께할 수 있는 역사교육 방법으로 드라마 시청을 추천했다. 그는 "오늘 같은 날, 아이들과 무엇을 해야 할까 고민이시라면 연령이 허락하는 문화 콘텐츠를 보는 것도 좋은 역사교육 같다"고 전했다.그러면서 오랜만에 '미스터 션샤인' 정주행을 추천하며 극 중 인상 깊었던 대사들을 되짚기도 했다. 나라를 지키기 위해 각자의 자리에서 희생하고 선택했던 인물들의 이야기를 다시 한번 떠올린 것.마지막으로 박지윤은 '광복 81주년'이라는 해시태그와 태극기 이모티콘을 덧붙이며 광복절의 의미를 기렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr