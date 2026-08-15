“각자의 방식으로 나라를 지키는”…박지윤, 8.15 광복절 되새겨

방송인 박지윤이 광복절을 맞아 드라마 '미스터 션샤인'을 떠올리며 의미를 되새겼다.
박지윤은 15일 자신의 SNS에 "드라마는 본 적이 없어도 이 포스터는 기억나실 거예요"라며 tvN 드라마 '미스터 션샤인'을 언급했다.
그는 "얼마 전 관련 게시물 댓글에서 이 드라마는 '전 국민이 의무적으로 보게 했으면 좋겠다'는 댓글이 인상적이었다"고 밝혔다. 이어 "각자의 사랑도 멋있었지만 각자의 방식으로 나라를 지키는 사람들의 이야기가 큰 줄기를 이루었으니까 나온 말 같다"고 설명했다.
특히 박지윤은 광복절을 맞아 자녀들과 함께할 수 있는 역사교육 방법으로 드라마 시청을 추천했다. 그는 "오늘 같은 날, 아이들과 무엇을 해야 할까 고민이시라면 연령이 허락하는 문화 콘텐츠를 보는 것도 좋은 역사교육 같다"고 전했다.
그러면서 오랜만에 '미스터 션샤인' 정주행을 추천하며 극 중 인상 깊었던 대사들을 되짚기도 했다. 나라를 지키기 위해 각자의 자리에서 희생하고 선택했던 인물들의 이야기를 다시 한번 떠올린 것.
마지막으로 박지윤은 '광복 81주년'이라는 해시태그와 태극기 이모티콘을 덧붙이며 광복절의 의미를 기렸다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
박지윤은 15일 자신의 SNS에 "드라마는 본 적이 없어도 이 포스터는 기억나실 거예요"라며 tvN 드라마 '미스터 션샤인'을 언급했다.
그는 "얼마 전 관련 게시물 댓글에서 이 드라마는 '전 국민이 의무적으로 보게 했으면 좋겠다'는 댓글이 인상적이었다"고 밝혔다. 이어 "각자의 사랑도 멋있었지만 각자의 방식으로 나라를 지키는 사람들의 이야기가 큰 줄기를 이루었으니까 나온 말 같다"고 설명했다.
특히 박지윤은 광복절을 맞아 자녀들과 함께할 수 있는 역사교육 방법으로 드라마 시청을 추천했다. 그는 "오늘 같은 날, 아이들과 무엇을 해야 할까 고민이시라면 연령이 허락하는 문화 콘텐츠를 보는 것도 좋은 역사교육 같다"고 전했다.
그러면서 오랜만에 '미스터 션샤인' 정주행을 추천하며 극 중 인상 깊었던 대사들을 되짚기도 했다. 나라를 지키기 위해 각자의 자리에서 희생하고 선택했던 인물들의 이야기를 다시 한번 떠올린 것.
마지막으로 박지윤은 '광복 81주년'이라는 해시태그와 태극기 이모티콘을 덧붙이며 광복절의 의미를 기렸다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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