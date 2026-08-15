사진 = 32기 정희 인스타그램

사진 = 32기 정희 인스타그램

사진 = 32기 정희 인스타그램

사진 = 32기 정희 인스타그램

'나는솔로' 32기 정희가 32기 영호와 함께한 편안한 식사 일상을 공개하며 자연스러운 분위기로 시선을 모았다.32기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "최애 족발 대기 중 족발 집게 준비 오매불망 한입 세팅하구^^^얼마나 보고싶었는지 콜라겐은 살 안쪄 꿀꿀"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 정희는 검은색 상의를 입고 32기 영호와 나란히 앉아 셀카를 촬영하고 있다. 32기 영호는 흰색 반소매 티셔츠 차림으로 브이 포즈를 취하고 있으며 테이블 위에는 종이컵과 물통이 놓여 있고, 뒤편으로 대나무 발과 병뚜껑 장식이 보인다.이어진 사진에서 32기 정희는 손을 들어 커다란 족발이 담긴 접시를 가리키며 미소를 짓고 있다. 맞은편의 32기 영호도 손동작을 취하고 있으며 테이블에는 족발과 김치, 양념장, 종이컵 등이 차려져 식사 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 32기 정희는 같은 자리에서 양팔을 테이블 위에 올린 채 옆을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 뒤편에는 메뉴판과 병뚜껑 장식, 물통과 종이컵 등이 함께 담기며 식당의 편안한 분위기를 전했다.마지막 사진에서 32기 영호는 흰색 티셔츠 차림으로 젓가락에 음식을 집어 든 채 바라보고 있다. 테이블 위에는 뚝배기와 반찬, 빈 유리컵 등이 놓여 있으며 뒤편 주방이 함께 담겨 자연스러운 식사 장면을 완성했다.이를 본 팬들은 "두분 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "커플 화이팅", "진짜 보기 좋은 커플", "두 분 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 돌싱특집 32기에 출연한 영호와 정희는 최종 커플이 됐으며 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송을 통해 현실 커플이 됐음을 밝혔다. 정희는 1988년생으로 알려졌으며 영호는 1993년생으로 알려졌다. 두 사람 모두 유자녀다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr