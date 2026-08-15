사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 연상연하 특집에 출연했던 29기 옥순이 부산 바다를 배경으로 청량한 근황을 전했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "더 늦어지기 전에 부산 업뎃 일주일도 채 안 됐는데 이때만 해도 엄청 더웠는데! 놀라운 입추매직 ✧·ﾟ: ✧·ﾟ: 다들 부산 가면 카페 어디가세요? 좋은 곳 알려주세요 10년째 전 이곳만.."이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진에서 29기 옥순은 푸른 바다와 하늘이 맞닿은 해안 카페를 배경으로 다양한 포즈를 취하고 있다. 민트 컬러 골지 가디건 위에 화이트 홀터넥 슬리브리스 상의를 매치하고 화이트 와이드 팬츠를 착용한 편안한 스타일링으로 청량한 분위기를 완성했다. 바다를 바라보며 양팔을 가볍게 펼친 채 미소를 머금은 모습과 잔잔한 파도, 검은 바위가 어우러진 풍경이 시원한 여름 감성을 더했다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 야외 테라스 좌석에 앉아 한 손으로 흩날리는 머리카락을 정리하며 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 손에는 작은 카메라를 들고 있으며, 투명 유리 너머로 펼쳐진 푸른 바다와 하얀 파라솔이 여유로운 휴양지 분위기를 자아낸다.이어 공개된 사진에서 29기 옥순은 바다를 마주한 건물 사이 공간에서 카메라를 들어 풍경을 촬영하고 있다. 검은 숄더백을 매치한 자연스러운 차림과 소나무, 잔잔한 수면이 어우러진 배경이 한 폭의 여행 사진 같은 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 푸른 쿠션 소파에 기대어 선글라스를 착용한 채 셀카를 남기고 있다. 한 손으로 이마를 가볍게 짚은 자연스러운 포즈와 심플한 목걸이, 민트 가디건과 화이트 상의의 조화가 세련된 휴가지 스타일을 더욱 돋보이게 했다.팬들은 "보면볼수록 너무 이쁘셔요", "더 예뻐지심", "너무 예뻐", "옥순님 너무 예뻐요", "진짜 옷이 예뻐요", "가디건 잘 어울려요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.한편 1989년생인 29기 옥순은 간호사로 재직 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr