사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

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사진 = 송가인 인스타그램

가수 송가인이 '전주세계소리축제' 무대에서 우아한 한복 자태를 드러냈다.송가인은 최근 자신의 인스타그램에 2026 '전주세계소리축제'를 알리는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진에는 무대 위에서 공연을 펼치는 송가인의 모습이 담겼다. 송가인은 은은한 광택이 감도는 옥빛과 하늘빛이 자연스럽게 어우러진 한복 스타일 의상을 입고 흰색 시스루 소매가 더해진 단정한 차림으로 마이크를 들고 환하게 미소 짓고 있다. 한 손으로 관객을 향해 손짓하거나 마이크를 두 손으로 감싸 쥔 채 노래를 이어가는 모습에서는 무대를 향한 집중력과 여유로운 분위기가 함께 느껴진다.또 다른 사진에서 송가인은 무대 뒤편에서 긴 치맛자락을 살짝 들어 올린 채 의상을 정리하고 있다. 조명이 비추는 백스테이지와 어두워진 야외 풍경이 대비를 이루는 가운데 공연 직전과 직후의 순간을 담아낸 자연스러운 모습이 시선을 끈다. 깔끔하게 넘긴 헤어스타일과 단아한 메이크업, 옥빛 한복이 조화를 이루며 송가인 특유의 단정하면서도 고급스러운 분위기를 완성했다.팬들은 "아이고 이뻐라", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "옥빛 한복에 더 빛나는 여신 미모", "하늘에서 뚝 떨어졌으니까 천사니이이임", "한복여신 송가인님은 세상에서 가장 아름다운 꽃입미당" 등의 반응을 남기며 뜨거운 응원을 보냈다.한편 1986년생인 송가인은 40세이며 키 153에 몸무게 44kg로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr