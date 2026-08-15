‘톱게이’ 홍석천, ‘신흥게이’ 김똘똘과 중국 접수하러

방송인 홍석천이 크리에이터 김똘똘과 중국 여행에 나섰다.홍석천은 15일 자신의 SNS를 통해 "똘똘이와 북경여행 고고"라는 글과 함께 사진을 공개했다.공개된 사진에는 중국 베이징으로 여행을 떠나는 홍석천과 김똘똘의 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 선글라스를 착용한 채 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 홍석천은 강렬한 초록색 아우터로 시선을 사로잡았고, 김똘똘은 블랙 티셔츠로 깔끔한 여행 패션을 완성했다.특히 두 사람 모두 밝은 표정으로 여행의 설렘을 드러냈다. 출발부터 유쾌한 분위기를 자아낸 만큼 중국에서 보여줄 두 사람의 여행기에도 관심이 모인다.홍석천은 방송과 유튜브 등 다양한 콘텐츠를 통해 활발하게 활동하고 있다. 김똘똘 역시 유튜브를 중심으로 활동하며 솔직하고 유쾌한 콘텐츠로 대중과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr