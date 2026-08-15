‘톱게이’ 홍석천, ‘신흥게이’ 김똘똘과 중국 접수하러
방송인 홍석천이 크리에이터 김똘똘과 중국 여행에 나섰다.

홍석천은 15일 자신의 SNS를 통해 "똘똘이와 북경여행 고고"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 중국 베이징으로 여행을 떠나는 홍석천과 김똘똘의 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 선글라스를 착용한 채 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 홍석천은 강렬한 초록색 아우터로 시선을 사로잡았고, 김똘똘은 블랙 티셔츠로 깔끔한 여행 패션을 완성했다.
‘톱게이’ 홍석천, ‘신흥게이’ 김똘똘과 중국 접수하러
특히 두 사람 모두 밝은 표정으로 여행의 설렘을 드러냈다. 출발부터 유쾌한 분위기를 자아낸 만큼 중국에서 보여줄 두 사람의 여행기에도 관심이 모인다.

홍석천은 방송과 유튜브 등 다양한 콘텐츠를 통해 활발하게 활동하고 있다. 김똘똘 역시 유튜브를 중심으로 활동하며 솔직하고 유쾌한 콘텐츠로 대중과 소통하고 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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