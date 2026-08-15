얼굴 바뀌어 못 알아봤다…카라 박규리, 분위기 확달라진 과즙 근황

카라 박규리가 확 달라진 분위기로 시선을 사로잡았다.박규리는 최근 자신의 SNS에 "마케팅 팀의 쉬는 시간"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 박규리는 야외에 앉아 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 화이트 계열의 니트에 짙은 색 스커트를 매치해 단정하면서도 여성스러운 스타일을 완성했다. 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어 역시 청순한 분위기를 더했다.무엇보다 눈길을 끄는 건 한층 달라진 박규리의 비주얼이다. 또렷한 이목구비는 여전하지만 이전과 비교해 얼굴선부터 전체적인 분위기까지 확연히 달라진 모습이다. 처음 사진을 접하면 박규리라는 사실을 단번에 알아보기 어려울 정도로 이미지가 크게 변해 눈길을 끈다.특히 갸름해진 얼굴형과 한층 또렷해 보이는 눈매, 달라진 메이크업이 어우러지면서 과거 카라 활동 당시의 모습과는 또 다른 분위기를 자아냈다. 긴 웨이브 헤어와 청순한 스타일링까지 더해져 전반적인 인상 자체가 새롭게 느껴진다.박규리는 2007년 그룹 카라로 데뷔해 '미스터', '프리티 걸', '허니', '루팡', '스텝' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 카라는 오랜 시간 활동을 이어오며 대표적인 2세대 걸그룹으로 자리매김했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr